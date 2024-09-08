Чи можна матюкатися людям, які сповідують християнство, читайте у матеріалі. Священник дав відповідь.

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Чи можна християнам матюкатися

Олексій Філюк каже, що потрібно відрікатися від будь-якого зла. Коли люди нецензурно висловлюються, то моляться до диявола, а не до Бога. Він зазначає, що така звичка може руйнувати, адже слова – це також сила. Бог – це про добро, оскільки він створив наш світ та людей.

Сварка, погані слова, матюки – вони навпаки роз'єднують, сіють агресію, ненависть. Це молитва сатані. Тому не моліться сатані поганими словами, а моліться Господу, одне одного благословляйте, любіть, не зліться, а від диявола відречіться, бо не можна бути християнами й водночас служити дияволу,

– розповідає Олексій.

Люди матюкаються, адже буває складно стримувати свої емоції: особливо, коли йдеться про щось погане. Зараз українці проживають складні часи, тож лайка вже стала звичною, на жаль. Вороги ж не заслуговують на добрі слова. Однак у важких ситуаціях варто звертатися до Бога, а не до диявола, він обов'язково допоможе.