Однак вихідний день – це чудова нагода для рибалки. Усі справи завершені, тому можна добре провести час за улюбленим ділом. Чи дозволяється рибалити у неділю, читайте у сьогоднішньому матеріалі.

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Чи можна рибалити у неділю

Священник Олексій Філюк розповідає, що рибалити у неділю можна, але спершу варто відвідати службу Божу. Він каже, що цілий тиждень люди працюють, тому вихідний день виділяють для себе, для сім'ї, для любові та для люблених занять. Чоловік додає, що рибалка – це хобі апостолів. Ба більше, завдяки цьому люди могли виживати. У давні часи Ісус Христос навіть вибрав рибалок собі на служіння, тому таке заняття – не гріх.

Зазначимо, що серед апостолів рибалками були Андрій Первозваний та Петро – два рідні брати. Відомо, що їхнім батьком був єврейський рибалка Йона. Перед зустріччю з сином Божим хлопці любили ловити рибу.