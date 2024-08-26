У перші сорок днів після смерті родичів або друзів близькі намагаються гучно не розважатися та не ходити на різні заходи, зокрема на дні народження та весілля. Чи потрібно так робити, розповість LifeStyle 24.

Теж цікаво Не лише до безгрошів'я: чому не можна свистіти вдома

Чи можна розважатися у перші 40 днів після смерті рідних

Про те, чи можна відвідувати дні народження або весілля, якщо в родині хтось помер, у перші скорботні 40 днів, запитали у священника Олексія Філюка. Чоловік розповідає, що все індивідуально. Буває, що рідні самі просять, щоб після їхньої смерті не плакали та не горювали, адже вони відправляються до Бога.

Хтось носить жалобу рік, хтось – 40 днів, хтось – 9 днів, а хтось – все життя. Якщо ваша рідна людина, яка відійшла у вічність, була життєрадісна, то вона б тільки тішилася, якби ви пішли до двоюрідної сестри на весілля чи до її рідної сестрички на день народження, – зазначає Олексій Філюк.

Священник додає, що не обов'язково дуже гучно розважатися. Носіть жалобу стільки, скільки відчуваєте, адже ви вже не підведете тих, хто помер. До того ж не варто думати про те, що скажуть люди.