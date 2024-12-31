Втім, у сучасному світі все менше людей вірить у забобони. Про те, чи можна жінкам на Новий рік заходити першими до будинку – розповідає 24 Канал з посиланням на відео священника Православної церкви України Олексія Філюка.

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Чи можна жінкам на Новий рік першими заходити до хати

На Новий рік заведено посівати. Посівалки – це обрядові пісні з побажаннями здоров'я, багатства та щастя. У давнину наші предки за допомогою подібних співів могли привабити родючість і гарний врожай у родину. Крім цього пращури вірили, що першим на Новий рік мав зайти в будинок саме чоловік, оскільки це могло притягнути добробут сім'ї. Саме тому посівають зазвичай лише хлопці.

За словами священника ПЦУ, жінкам можна також першими заходити до будинку. Віряни не мають вірити у забобони, натомість слід присвятити час молитві в храмі. Олексій Філюк запевнив, що нічого не станеться, якщо на Новий рік першою в оселю зайде дівчина.

Якщо має бути благословення, то воно буде. Головне в Бога вірити, а якщо першою зайде жінка в хату, то нічого не станеться. Живіть за Євангелієм,

– підкреслив священник ПЦУ.

Коли починають посівати

Ці обрядові пісні виконують вранці 1 січня, на свято Василя. Однак за старим церковним календарем, їх співатимуть 14 січня, на Старий Новий рік.

Традиційно хлопці посівають будинки зерном жита або пшениці. За це господарі оселі дають посівальникам гроші або солодощі.