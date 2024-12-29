Водночас Новий рік об'єднує родини всієї України в один день. Тому особливо важливо подарувати гарний настрій рідним, знайомим та друзям.

Цікаво Новий 2025 рік: головні кольори, тварина року та в чому зустрічати

З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з прийдешнім Новим роком у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм близьким та подаруйте їм відчуття казки у цей день.

Привітання з прийдешнім Новим роком: картинки, проза й вірші

Хай прийдешній Новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійснює ваші мрії

Й буде довгим у вас вік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім'ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з прийдешнім Новим роком! Нехай у році Зеленої Змії кожен знайде натхнення для великих ідей та сил для їх втілення. Бажаю гармонії в роботі, мудрості в рішеннях і радості в особистому житті. Нехай рік Зеленої Змії принесе багатство ідей, щедрість на добрі події та стабільність у всіх починаннях!

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З прийдешнім Новим роком! Бажаю, щоб Новий рік приніс не тільки щастя, але і впевненість у завтрашньому дні, щоб кожний ранок починався з відчуття радості й задоволення! Бажаю щодня знаходити привід для щастя та завжди відчувати любов до життя.

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

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У новорічну дивну ніч

Що не забажається,

Неодмінно має сенс,

Завжди відбувається!

Побажаю від душі

Всіх здійснень жаданих.

Поруч люблячих людей

І подій яскравих!

Щоби вдалим був цей рік,

Ви були здорові.

Та прожили усі дні

У радощі, любові!

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Новий Рік 2025 настає, ніби казкова пора з найбільшими обіцянками та мріями! Сьогодні час відкривати своє серце для найкращих можливостей, які несе цей новий рік. Додай до свого життя трішки неймовірних бажань та казки, і нехай вони втіляться в реальність зі швидкістю метеорита.

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З прийдешнім Новим роком! Нехай він буде наповнений усмішками, коханням, теплом, та незабутніми моментами. Нехай цей рік принесе найбільшу радість, щасливі хвилини й гармонію в житті.

Привітання з прийдешнім Новим роком / Колаж LifeStyle24

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Новий рік – це нові сподівання,

Нові плани, ідеї, шляхи.

Хай же будуть відверті зізнання,

Зміни на краще завжди!

З новим роком нехай завітає

Щастя, радість, любов у ваш дім.

І не лише відвідує у свято,

А назавжди залишиться в нім!

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З прийдешнім Новим роком! Ця новорічна ніч наповнена не лише магією і сміхом, але й важливими висновками, що зберігаються у наших серцях та думках. Нехай кожен день нового року буде кроком у напрямку досягнення нових цілей, а щасливі моменти будуть зберігатися в пам'яті, як скарби. Нехай цей рік стане часом росту, джерелом сили та перемог!