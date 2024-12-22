Для цього варто лише знати, як саме це можна організувати. LifeStyle24 розповість, як двічі зустріти Новий рік і продовжити святкову ніч.

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Як двічі зустріти Новий рік

Подорож у різні часові пояси

Якщо ви перебуваєте за кордоном, то відсвяткуйте Новий рік у країні, яка першою входить у 2025 рік. Так, наприклад, це можна влаштувати спершу в Новій Зеландії, а далі вирушайте на Острови Кука. Що цікаво, між цими державами різниця в часі складає 23 години, а подолати відстань між країнами можна на літаку лише за 4 години.

Водночас ще швидше можна зустріти новорічну ніч в іспанському місті Бадахос, яке розташоване біля кордону з Португалією, а вже після цього поїхати до сусідньої країни. Дорога складатиме лише 20 хвилин, а враження від подібного святкування залишаться назавжди.

Втім, існує також інший спосіб як двічі відзначити Новий рік. Якщо ви святкуєте у своїй рідній країні, то опівночі перетніть кордон, наприклад, з Польщею або Великою Британією, і тоді в календарі побачите знову 31 грудня 2024 року. Різниця в часі Києва складає лише годину з Варшавою та дві – з Лондоном, але в цьому випадку існує ризик зустріти Новий рік у літаку, потязі або автобусі.

Як двічі зустріти Новий рік / Фото Freepik

Святкування за двома календарями

1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати, коли громадяни відзначали свята, змістилися на 13 днів назад.

Усі українці завжди зустрічають Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня. Однак можна також відзначити це свято за старим стилем – 14 січня, за юліанським календарем, якого досі дотримуються деякі люди.

Святкування Нового року двічі – це чудова ідея, яка подарує ще більшу атмосферу дива та радості. Насолоджуйтеся магією свята і зробіть цей день незабутнім!