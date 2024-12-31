2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, тому існує низка заборон, якої варто дотримуватися, щоб не розізлити тотемну тварину. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити у новорічну ніч

Для того, щоб рік пройшов щасливо, не варто сваритися та сперечатися з близькими й знайомим. Атмосфера, яка пануватиме під час святкування, може вплинути на сімейний добробут у 2025-му. Крім цього, не рекомендується зустрічати Новий рік у старому одязі, адже тоді ризикуєте привабити невдачі в усіх починаннях. Також не слід виносити сміття й непотрібні речі ввечері 31 грудня. Так, можна випадково "викинути" удачу.

Водночас не варто сидіти за новорічним столом з порожніми кишенями. Краще покладіть туди гроші, щоб забезпечити фінансову стабільність у наступному році. До того ж не рекомендується у ніч з 31 грудня на 1 січня позичати або брати кошти в борг. Це може привабити матеріальні труднощі у 2025 році.

Важливо також не займатися рукоділлям у новорічну ніч, зокрема шити й вишивати, бо тоді старі проблеми будуть постійно вас переслідувати.

Обов'язково варто відзначати свято не на самоті. Зустріньте Новий рік у компанії рідних і близьких, щоб не накликати біди. Водночас не можна сумувати й нудьгувати у святкову ніч, бо тоді ризикуєте провести 2025-й у сльозах.

Новорічна ніч / Фото Freepik

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