Після богослужіння сім'ї збираються вдома, а господині печуть різну випічку з яблуками й готують варення. Фрукт має скуштувати кожен член родини, ним також варто поділитися з нужденними, передає LifeStyle 24.

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Преображення Господнє або Яблучний Спас

У свято Преображення Господнього християни згадують подію, коли Ісус Христос показав свою божественну сутність. Це сталося тоді, коли він разом з апостолами Іваном, Яковом і Петром піднялися на гору. Коли Господь почав молитися, його обличчя засяяло, а одяг став білого кольору. Таке диво також побачили пророки Ілля та Мойсей. Згодом голос з неба проголосив, що Ісус Христос – дійсно Син Божий.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити.

Заборонено влаштовувати гучні гуляння та розважатися, поки триває піст.

Не рекомендується святкуватися весілля та вінчатися.

Не варто прибирати в хаті, займатися ремонтом, працювати у полі, у саду або на городі.

Не слід займатися рукоділлям: шити, вишивати та в'язати.

Народні прикмети

Якщо надворі ясно, то чекайте на теплу осінь.

Якщо вдень буде сонячно, то готуйтеся до суворої зими.

Дощ – до такої самої погоди навесні та восени.

Якщо буде гарний врожай яблук, то наступного року також щедро вродить.

Якщо побачите багато мух, то незабаром на вулиці буде спекотно.

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Що ще відзначають

Щороку на 6 серпня припадає День вдячності працівникам сільського господарства. Сьогодні людей інформують про те, настільки важлива їхня робота. Дякуємо усім причетним за невтомну працю!

Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день "Лікарі світу за мир". У свято медики закликають припинити війни та інші конфлікти. У цей день також вшановують пам'ять всіх тих, хто загинув у такі страшні часи.