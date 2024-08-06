З нагоди великого церковного свята редакція LifeStyle 24 підготувала привітання у прозі та віршах. Зберігайте нашу добірку та відправляйте гарні побажання своїм близьким. Зі святом, дорогі українці!
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Преображення Господнє: привітання у віршах
Преображення Господнє
Відкриє світло нехай вам сьогодні,
Заповнить душу теплотою
Так вас обдарує добротою.
Радійте, моліться Богу,
Відкрийте вірі ви дорогу.
Комфорт душевний збережіть,
Впевнено до мрії йдіть!
***
Щастя яблуком налитим
Впаде сьогодні у долоні,
Від душі вітаю всіх вас
З Преображенням Господнім.
З яблуком солодким, з медом
День бажаю вам зустріти
Подумки звернуть до Бога,
Адже ми для нього – діти.
З Преображенням Господнім / Фото sendpic.com.ua
***
Почервоніли яблука в саду,
Я їх до церкви принесу.
Окроплю водою священною,
Поділюся ними з нужденними.
Так Господь велів нам робити,
Щоб в щедротах та злагоді жити.
Зі Спасом!
***
Червоніють яблучка в садку,
І стука у ворота Спас,
І від душі радіємо врожаю,
В комору відкладаємо про запас.
Сьогодні кожне яблучко у краю
Цілющу та магічну силу має
Хутчіш біжім у церкву освятити,
Щоб й Бог нам всім поміг щасливо жити.
***
Світле, прекрасне свято сьогодні –
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового життя вам бажаю.
Бажаю затишку вашому дому,
Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!
З Преображенням Господнім / Фото sendpic.com.ua
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Преображення Господнє: привітання у прозі
З Преображенням Господнім вітаю! Бажаю родинного затишку, добробуту, теплих щирих стосунків з близькими людьми. Нехай удача завжди усміхається, а доля показує свою прихильність!
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Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай будуть успіхи в житті, родинне тепло, спокій в сім'ї й в державі. Бажаю, щоб доля завжди усміхалася, а в нашій Україні запанував мир.
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Вітаю з Преображенням Господнім, побажати хочу щедрих дарів природи й багатого врожаю, великої радості душі й доброї надії серця, щирого щастя і вірного добробуту, барвистого світу і чуйних людей на життєвому шляху!
З Преображенням Господнім / Фото vitannya.in.ua
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Від душі вітаю зі святом Преображення Господнього. Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і сім’ю від смутків і лиха, щоб життя було таким же яскравим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблуко. Здоров’я і миру!
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Зі святом світлим! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом — їхні помисли. Радій і насолодися цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє найзаповітніше бажання.