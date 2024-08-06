З нагоди великого церковного свята редакція LifeStyle 24 підготувала привітання у прозі та віршах. Зберігайте нашу добірку та відправляйте гарні побажання своїм близьким. Зі святом, дорогі українці!

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Преображення Господнє: привітання у віршах

Преображення Господнє

Відкриє світло нехай вам сьогодні,

Заповнить душу теплотою

Так вас обдарує добротою.

Радійте, моліться Богу,

Відкрийте вірі ви дорогу.

Комфорт душевний збережіть,

Впевнено до мрії йдіть!

***

Щастя яблуком налитим

Впаде сьогодні у долоні,

Від душі вітаю всіх вас

З Преображенням Господнім.

З яблуком солодким, з медом

День бажаю вам зустріти

Подумки звернуть до Бога,

Адже ми для нього – діти.

З Преображенням Господнім / Фото sendpic.com.ua

***

Почервоніли яблука в саду,

Я їх до церкви принесу.

Окроплю водою священною,

Поділюся ними з нужденними.

Так Господь велів нам робити,

Щоб в щедротах та злагоді жити.

Зі Спасом!

***

Червоніють яблучка в садку,

І стука у ворота Спас,

І від душі радіємо врожаю,

В комору відкладаємо про запас.

Сьогодні кожне яблучко у краю

Цілющу та магічну силу має

Хутчіш біжім у церкву освятити,

Щоб й Бог нам всім поміг щасливо жити.

***

Світле, прекрасне свято сьогодні –

Яблучний Спас, Преображення Господнє.

З Яблучним Спасом я вас вітаю.

Солодкого, медового життя вам бажаю.

Бажаю затишку вашому дому,

Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!

З Преображенням Господнім / Фото sendpic.com.ua

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Преображення Господнє: привітання у прозі

З Преображенням Господнім вітаю! Бажаю родинного затишку, добробуту, теплих щирих стосунків з близькими людьми. Нехай удача завжди усміхається, а доля показує свою прихильність!

***

Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай будуть успіхи в житті, родинне тепло, спокій в сім'ї й в державі. Бажаю, щоб доля завжди усміхалася, а в нашій Україні запанував мир.

***

Вітаю з Преображенням Господнім, побажати хочу щедрих дарів природи й багатого врожаю, великої радості душі й доброї надії серця, щирого щастя і вірного добробуту, барвистого світу і чуйних людей на життєвому шляху!

З Преображенням Господнім / Фото vitannya.in.ua

***

Від душі вітаю зі святом Преображення Господнього. Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і сім’ю від смутків і лиха, щоб життя було таким же яскравим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблуко. Здоров’я і миру!

***

Зі святом світлим! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом — їхні помисли. Радій і насолодися цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє найзаповітніше бажання.