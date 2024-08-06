З нагоди свята LifeStyle 24 публікує щирі привітання своїми словами. Нехай ці побажання зігріють серця ваших рідних та друзів. Тож зберігайте сьогоднішню добірку та надсилайте їм гарну прозу.

Не пропустіть З Яблучним Спасом, Україно: неймовірні привітання у картинках та чарівні листівки

Яблучний Спас: привітання у прозі

Дорогі мої, вітаю вас з Яблучним Спасом! Нехай цей день принесе у домівки мир, злагоду та тепло. Бажаю, щоб освячені яблука стали символом здоров’я, щастя та добробуту. Нехай ваші серця будуть наповнені любов’ю, а душі – світлом і радістю. Зі святом, нехай Божі благословення супроводжують на кожному кроці!

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З Яблучним Спасом! Нехай цей день принесе вам духовне оновлення і гармонію. Бажаю щедрих врожаїв, здоров’я і щастя. Нехай освячені яблука принесуть благословення у ваші домівки, наповнюючи їх миром і любов’ю. Зі святом, нехай Божа ласка буде завжди з вами!

Яблучний Спас 2024 / Фото "Факти"

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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, а рідні завжди будуть здорові. Радості та гармонії!

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Солодких стиглих яблук та щедрого врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл! Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло! Хай серпень принесе теплу осінь і ласкаву зиму.

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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати в щастя, кожну мету досягати легко і швидко, як то кажуть – потрапляти "в яблучко". Здоров’я, сил, добробуту і найміцнішої віри.

Яблучний Спас 2024 / Фото Amazing Ukraine

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Вітаю тебе зі славним святом Яблучного Спасу! Бажаю мирного неба та ароматних яблук! Нехай цей день наповнить тебе силами й здоров’ям.

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Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами та здоров’ям, нехай Господь пошле всіх благ і чистих надій.

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З Яблучним Спасом вітаю, бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе недуги й хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.