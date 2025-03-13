LifeStyle24 підготував красиві привітання з Днем ангела. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним, друзям, знайомим і колегам, які скоро відзначатимуть іменини. Подаруйте їм гарний настрій та проведіть цей день разом з ними.

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Привітання з Днем ангела: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем ангела! Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих усмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш – він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти – він теж разом з тобою радітиме.

Привітання з Днем ангела 2025 / Колаж LifeStyle24

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Друже, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей, тож бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті й пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

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(Ім'я людини), ми вас всі вітаємо,

Щастя зичимо й добра,

Щоб життя було яскравим

І в душі цвіла весна!

Ще наснаги у роботі,

Муза, щоб не йшла від вас

Довгих літ, казкових ночей,

Радості, привіт від нас!

Привітання з Днем ангела 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров'я оберігав,

Багато щастя додавав,

І що робити на вушко підказував!

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Хай доля удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш – хай здійсниться все,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

Вітаю зі святом!

Привітання з Днем ангела 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зі святом! Нехай повз тебе не проходить удача, щастя залишає глибокий слід, любов не згорає, а всі найзаповітніші мрії та бажання здійснюються якнайшвидше і якомога частіше. Удачі, добра і миру!

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З Днем ангела! Бажаю завжди вірного шляху, надійних друзів і товаришів, легкості та надійності. Нехай завжди буде впевненість у завтрашньому дні, любов у серці та в родині. Достатку, удачі та перспектив!