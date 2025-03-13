Неймовірної радості та щирих усмішок: привітання з Днем ангела у картинках, прозі й віршах
- День ангела – свято, коли вітають близьких теплими словами, бажаючи їм здоров'я та Божої опіки.
- LifeStyle24 підготував привітання з Днем ангела у картинках, прозі та віршах для рідних і друзів.
День ангела – особливе свято, коли заведено вітати близьких теплими словами, бажати їм здоров'я, радості та Божої опіки. Традиційно іменинники отримують щирі побажання від рідних і друзів, а дехто йде до церкви, аби поставити свічку за свого небесного покровителя.
LifeStyle24 підготував красиві привітання з Днем ангела. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним, друзям, знайомим і колегам, які скоро відзначатимуть іменини. Подаруйте їм гарний настрій та проведіть цей день разом з ними.
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Привітання з Днем ангела: картинки, проза й вірші
Вітаю з Днем ангела! Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих усмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш – він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти – він теж разом з тобою радітиме.
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Друже, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей, тож бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті й пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.
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(Ім'я людини), ми вас всі вітаємо,
Щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
І в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза, щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
Радості, привіт від нас!
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З Днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
І що робити на вушко підказував!
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Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш – хай здійсниться все,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
Вітаю зі святом!
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Зі святом! Нехай повз тебе не проходить удача, щастя залишає глибокий слід, любов не згорає, а всі найзаповітніші мрії та бажання здійснюються якнайшвидше і якомога частіше. Удачі, добра і миру!
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З Днем ангела! Бажаю завжди вірного шляху, надійних друзів і товаришів, легкості та надійності. Нехай завжди буде впевненість у завтрашньому дні, любов у серці та в родині. Достатку, удачі та перспектив!