З нагоди початку Успенського посту LifeStyle 24 зібрав чудові привітання у прозі та віршах. Зберігайте нашу добірку та відправляйте щирі побажання рідним, друзям і знайомим. Тихого та спокійного вам посту!
До слова З початком Успенського посту: гарні та тематичні привітання у картинках
Успенський піст 2024: привітання у віршах
Успенський піст прийшов у дім,
Очистить душу радо всім.
І всі, хто не згрішать,
Отримають Божу благодать.
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Бажаю в піст тобі удачі
І щастя, радості й достатку.
Нехай життя тече як мед,
І радості буде поверх.
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Успенський піст – це внутрішній спокій,
Час роздумів, час великих змін.
Нехай душа відкриє нові висоти,
І кожен день приносить вірні кроки.
Успенський піст / Фото Freepik
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З Успенським постом вітаю тебе,
Нехай душа засяє світлом і теплом.
Відмова від земних дрібниць нехай принесе
Внутрішній мир і радість, наче казковий сон.
Успенський піст 2024: привітання у прозі
В Успенський піст мені хочеться побажати щасливих днів і добрих хвилин радості, проведених з близькими й дорогими людьми. Нехай душа позбудеться всіх тривог і сумнівів, нехай серце зможе зрозуміти справжній сенс життя і впустити в нього світлу надію і любов.
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Нехай Успенський піст дозволить позбутися всіх печалей, бід та розчарувань, нехай стане світ добрішим, нехай серце твоє відкриє нові горизонти гармонії й щастя. Нехай всі образи залишаться у минулому!
Успенський піст / Фото Freepik
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Бажаю в цей Успенський піст дотримуватися не лише тілесних правил, але й духовних. Нехай сварки розвіються ще до того, як встигнуть розпочатися, а думки будуть звернені до Бога і речей, які вищі за звичні матерії. Цей піст – очищення, після якого кожен із нас стане оновленим.
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Нехай Успенський піст допоможе вам здобути віру, надію і радість та позбавить від тривог і нечистих помислів. Нехай на душі буде тепло і спокійно, а в домі панує затишок і Божа благодать!