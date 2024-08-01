З нагоди початку Успенського посту LifeStyle 24 зібрав чудові привітання у прозі та віршах. Зберігайте нашу добірку та відправляйте щирі побажання рідним, друзям і знайомим. Тихого та спокійного вам посту!

До слова З початком Успенського посту: гарні та тематичні привітання у картинках

Успенський піст 2024: привітання у віршах

Успенський піст прийшов у дім,

Очистить душу радо всім.

І всі, хто не згрішать,

Отримають Божу благодать.

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Бажаю в піст тобі удачі

І щастя, радості й достатку.

Нехай життя тече як мед,

І радості буде поверх.

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Успенський піст – це внутрішній спокій,

Час роздумів, час великих змін.

Нехай душа відкриє нові висоти,

І кожен день приносить вірні кроки.

Успенський піст / Фото Freepik

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З Успенським постом вітаю тебе,

Нехай душа засяє світлом і теплом.

Відмова від земних дрібниць нехай принесе

Внутрішній мир і радість, наче казковий сон.

Успенський піст 2024: привітання у прозі

В Успенський піст мені хочеться побажати щасливих днів і добрих хвилин радості, проведених з близькими й дорогими людьми. Нехай душа позбудеться всіх тривог і сумнівів, нехай серце зможе зрозуміти справжній сенс життя і впустити в нього світлу надію і любов.

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Нехай Успенський піст дозволить позбутися всіх печалей, бід та розчарувань, нехай стане світ добрішим, нехай серце твоє відкриє нові горизонти гармонії й щастя. Нехай всі образи залишаться у минулому!

Успенський піст / Фото Freepik

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Бажаю в цей Успенський піст дотримуватися не лише тілесних правил, але й духовних. Нехай сварки розвіються ще до того, як встигнуть розпочатися, а думки будуть звернені до Бога і речей, які вищі за звичні матерії. Цей піст – очищення, після якого кожен із нас стане оновленим.

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Нехай Успенський піст допоможе вам здобути віру, надію і радість та позбавить від тривог і нечистих помислів. Нехай на душі буде тепло і спокійно, а в домі панує затишок і Божа благодать!