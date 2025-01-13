Українці зранку почнуть засівати домівки зерном на щастя, багатство та достаток, а потім – накривати великий стіл, на якому обов'язково стоятимуть кутя, вареники та інші святкові страви. Традиційно люди співатимуть щедрівки й вітатимуть один одного зі святом, розповідає 24 Канал.

Цікаво Зі Старим Новим роком 2025: теплі привітання у прозі й віршах

З нагоди Старого Нового року наша редакція підготувала красиві привітання у картинках, які допоможуть подарувати чудові емоції близьким і рідним. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб не витрачати пізніше час. Надішліть святкові картинки своїм друзям, рідним, колегам і знайомим та підніміть їм настрій у цей світлий день.

Привітання зі Старим Новим роком 2025: картинки й листівки

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Старим Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Проведіть цей день у сімейному колі та привітайте тих, хто сьогодні відзначає свято! Зі Старим Новим роком!