Сьогодні LifeStyle 24 поділиться переліком рідкісних імен, якими можна назвати дівчинку. Майбутні батьки донечки, цей матеріал для вас, тож не проходьте повз, а зберігайте добірку від нашої редакції.

Читайте також 4 найгарніші імені, які прийшли до нас зі Стародавньої Греції

Перелік рідковживаних жіночих імен

Юстина

З латинської мови ім'я Юстина перекладається як "справедлива" та утворилося від чоловічого імені Юстин. Вважається, що воно наділяє жінок особливою енергетикою, яка приваблює людей. Власниці цього імені люблять отримувати похвалу і компліменти, однак також не скупі на приємні слова для близьких.

Список рідкісних жіночих імен / Фото Freepik

Іларія

Ім'я Іларія має давньогрецьке та давньоримське походження. Є також чоловічий варіант – Іларій, трактується як "весела" або "радісна". З самого дитинства такі дівчата відрізняються неймовірною комунікабельністю. Вони люблять проводити час у колі цікавих людей, дізнаватися щось нове та досліджувати світ.

Євдокія

Ім'я Євдокія з'явилося у часи Стародавньої Греції та означає "добра слава". На територію Київської Русі воно прийшло разом з християнством. Так називали дітей і бідні, і заможні люди. Власниці цього імені люблять бути лідерками в компанії та завжди привертають до себе увагу, що подобається не усім.