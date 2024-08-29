Редакція LifeStyle 24 склала добірку імен для хлопчиків та дівчаток. Вони прийшли до нас зі Стародавньої Греції. Обирайте один із варіантів для свого майбутнього малюка.

Теж цікаво Сильна та владна стихія: 3 чоловічі імені, які означають вогонь

Список імен, які мають грецьке походження

Катерина

Ім'я Катерина походить від грецького імені Хайкатеріне, яке перекладається як "вічно чиста". Такі дівчата легко знаходять спільну мову з людьми та є справжньою душею компанії. Однак вони бувають доволі прямолінійними.

Василь

У Стародавній Греції ім'я Василь спершу звучало як Басілейос, а потім – Василіос. Сучасна інтерпретація утворилася у часи, коли тривали перські війни. Воно трактується як "царствений" або "цар". Власники цього імені завжди намагаються уникати конфліктів та створювати навколо позитивну атмосферу.

Добірка грецьких імен / Фото Canva

До речі 10 імен, які краще оминути при виборі для дитини: символізують негатив і проблеми

Ірина

Ім'я Ірина утворилося від імені Ейрена. Варто зауважити, що у давнину так називалася богиня спокою і миру. Тому очевидно, що воно має значення "мир і спокій". Жінки, яким належить це ім'я, впевнено крокують до своїх цілей та не бояться різних перешкод. Крім того, вони є досить вільнолюбними та незалежними.

Дмитро

Часто імені Дмитро надають значення "присвяченій богині Деметрі". Вона є покровителькою землі та родючості. Однак є думка, що це ім'я тлумачиться як "хлібороб". Такі чоловіки – впевнені у собі, проте вперті. Вони також мають свою думку щодо будь-якого питання та ніколи не бояться її висловлювати.