Якщо ви в очікуванні сина, то зверніть увагу на добірку імен, які означають вогонь. Детальніше про їхнє походження, значення та вплив на характер людини дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

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Список імен, які означають вогонь

Фенікс

Ім'я Фенікс має давньогрецьке походження. Згідно з міфологією, колись так називався птах, який вмів згорати та відроджуватися з попелу. До речі, у нього були вогняні крила. Так, Фенікс символізує відродження. Власники цього імені мають доволі сильний характер, тому можуть здолати будь-які перешкоди на життєвому шляху.

Ігнатій

Ім'я Ігнатій або Гнат прийшло до нас зі Стародавнього Риму. Воно утворилося від імені Egnatius та перекладається як "вогонь" або "вогненний". Такі чоловіки – неймовірно розумні та мудрі, однак складно комунікують з оточенням. Річ у тім, що вони люблять командувати, що не всім подобається.

Імена для хлопчиків / Фото Canva

Ейден

Ім'я Ейден має ірландське коріння та походить від імені Аодхан. Трактується як "маленький вогонь", "маленький вогник". Також є версія, що воно з'явилося в Англії. Хлопці з цим іменем – дуже сімейні. Їм важлива як зовнішність дівчини, так і її внутрішній світ. Мріють провести з однією супутницею все своє життя.