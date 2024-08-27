Редакція LifeStyle 24 підготувала декілька жіночих імен, які були популярні колись, однак зараз вживаються рідше. Тож якщо ви не знаєте, як назвати майбутню донечку, обирайте один із варіантів.

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Чаруня

Слов'янським іменем Чаруня наші предки доволі часто називали своїх дітей. Вважається, що воно походить від слова "чарівний" та трактується як "та, хто має чари". Таке неймовірне значення здатне підкорити серце кожного.

Мокрина

Ім'я Мокрина має українське коріння. Цікаво, що воно навіть зустрічається у нашій міфології, адже так раніше називалася одна зі святих, яка була покровителькою осені. Утворилося від слова "мокрий".

Як назвати доньку / Фото Freepik

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Оріана

Ім'я Оріана своїм корінням також сягає давньої української міфології. Йому надають такі значення: "оріянська жінка", "орійка". До речі, у римлян так у давнину називалася богиня ранкової зорі.

Радослава

Слов'янське ім'я Радослава складається з двох частин: "рад" і "слав". Перша перекладається як "щастя", "радість", "задоволення", друга – "слава", "визнання", "відомість". Тому ім'я означає "та, хто принесе радість і славу".