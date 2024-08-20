Ось перелік давніх і забутих імен, які весь час оберігають людину: Віра, Надія, Іванна, Мирослава, Богдан, Захар, Любомир і Яків. Детальніше про них розповість LifeStyle 24.

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Імена, які постійно оберігають і додають сили

Віра

Ім'я має грецьке походження, а покровителькою є мучениця Віра Римська. Вважається, що дівчата з таким іменем, наділяються потужною силою та енергетикою, яка непідвладна іншим.

Віри мають сильний характер та досягають бажаного. Вони не ображають інших і завжди прагнуть справедливості. Чоловіки часто звертають увагу на представниць цього імені, але Віри завжди виважено приймають рішення щодо свого партнера та ніколи не кидаються будь-кому на шию.

Надія

Ще одне ім'я, як прийшло зі Стародавньої Греції. Воно належить до тріади сестер, які були вірними християнками – Віра, Надія та Любов.

Дівчата з цим іменем мають сильний характер і завжди досягають того, що хочуть. Особисте життя наділене гармонією та щирим коханням.

Іванна

Це ім'я, яке утворилось від чоловічого – Іван, Іоанн, і перекладається як "Бог милостивий". Здебільшого дівчатка з таким іменем поєднують в собі спокій та рішучість. На них можна покластись, адже завжди дотримують свого слова.

Іванни обирають собі серйозні професії та відповідально ставляться до життя. До чоловіків ставляться з особливою обережністю й шукають собі одного та на все життя.

Яке обрати ім'я / Фото Pexels

Мирослава

Це слов'янське ім'я, яке поєднує в собі два значення: "мирна та славна". Дівчаток, яких назвуть Мирославами, очікує гарна доля. Вони виростають добрими людьми з теплим серцем, які завжди готові прийти на допомогу.

Мирослави не терплять обману та заздрості. Спершу вони надають перевагу самоосвіті, а вже тоді думають про створення сім'ї.

Богдан

Також слов'янське ім'я, яке означає "Богом даний". На жаль чи на щастя, такі хлопчики доволі примхливі в дитинстві, але з віком стають серйознішими та знають чого хочуть від життя.

Богдани схильні до точних наук і доволі працьовиті. Чоловіки з цим іменем порядні сім'янини. Завжди беруть ініціативу на себе та забезпечують комфорт коханій людині.

Захар

Ім'я давньоєврейського походження й означає "Божа пам'ять". Хлопчики з таким іменем доволі добродушні та турботливі. Зазвичай, цими чоловіками можуть користуватись у своїх цілях, використовуючи їхнє терпіння й доброту.

У стосунках із жінкою Захари дбають про спільний добробут і щастя. Однак у сім'ї дружини можуть зайняти лідерську позицію.

Імена, які дають силу / Фото Pexels

Любомир

Ім'я має слов'янське походження та означає "любий світу". Воно несе сильний захист для хлопчика та наділяє енергетикою сильного лідера. У дитинстві можливий впертий характер, який згодом принесе корисні плоди.

Одна з головних переваг – високий рівень інтелекту та критичний розум. Для коханої людини Любомир здатен звернути гори.

Яків

Це українська форма давньоєврейського імені, яке перекладають як "другий за народженням". Хлопчикам, на ім'я Яків, доволі важко пристосуватись до нового середовища. Однак особлива винахідливість дозволяє знайти вихід із найкритичніших ситуацій.

В особистому житті доволі нетерплячий та здатен до зайвих емоцій. Однак певна гнучкість дозволяє видозмінити ставлення до другої половинки та спільного побуту.