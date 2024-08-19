Редакція LifeStyle 24 підготувала добірку парних імен для хлопчиків-близнюків. Якщо малеча має з'явитися на світ вже незабаром, то обов'язково зберігайте наш матеріал.

Теж цікаво 6 красивих парних імен, якими варто назвати близнючок

Список парних імен для близнюків

Святослав і Мирослав

Слов'янське ім'я Святослав трактується як "священна слава", "свята слава". Колись так називали дітей зі знатних родів, воно також було популярне за часів Київської Русі. Ім'я Мирослав має таке саме коріння та складається з двох частин: "мир" і "слав", а означає "славний у мирі", "той, хто прославляє мир".

Які імена обрати для близнюків / Фото Depositphotos

Олександр і Володимир

Популярне ім'я Олександр має давньогрецьке походження та складається з двох слів: "alexeo" ("захищати"), "andres" ("людина"), тому тлумачиться як "захисник". Ім'я Володимир також є доволі поширеним у світі. Зі старонімецької мови воно перекладається як "велика сила", "велика влада".

Матвій і Андрій

Ім'я Матвій має давньоєврейське коріння та зустрічається у біблійних переказах. Так, зокрема, називався один з апостолів. Означає "дарований Богом" або "Божа людина". Ім'я Андрій прийшло до нас зі Стародавньої Греції та утворилося від слова "андрос", яке перекладається як "відважний" і "мужній".