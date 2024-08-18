Якщо ви в очікуванні близнючок, то оберіть для них красиві парні імена, про які розповість LifeStyle 24. Вони гарно звучать разом та самі по собі мають чудове значення.

Не пропустіть 3 імені, які принесуть вашим донечкам щастя

Парні імена для близнючок

Анна і Марія

Ім'я Анна – одне з найпоширеніших не лише в Україні, але й в інших країнах світу. Воно має давньоєврейське коріння та трактується як "благодійниця", "милосердна", "миловидна". Ім'я Марія – того самого походження і також є дуже популярним. Має декілька значень: "кохана", "пані", "жадана", "відкинута", "сумна".

Як назвати близнючок / Фото Freepik

Софія і Надія

Ім'я Софія належить чималій кількості українок. Воно прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "мудра", "премудрість", "мудрість" або "наука", "розумність". Ім'я Надія корінням сягає тієї ж країни та перекладається як "діяти". Вважається, що у грецькій мові воно звучить як Елпіс.

Владислава і Златослава

Слов'янське жіноче ім'я Владислава утворилося від чоловічого – Владислав. Воно означає "прославлена", "та, що володіє славою" і складається з двох частин: "влади" та "слава". Ім'я Златослава також має слов'янське походження та тлумачиться як "золота", "прославлена", "велична", "славна".