Ось жіночі імена, які притягують щастя: Аліса, Надія та Анастасія. Детальніше про них розповість LifeStyle 24.

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Жіночі імена, які приносять щастя

Аліса

Ім'я Аліса має давньогерманське походження та утворилося від імені Adelais. Складається з двох слів: "adal" – "благородний", "знатний" та "heid" – "рід", "образ". З грецької мови перекладається як "істина".

Аліса досягає хороших результатів у кар'єрі, адже є дуже працьовитою. Вона ніколи не кидає свої обов'язки на половині шляху. Має велику популярність серед чоловіків, тому не буває самотньою довго.

Надія

Ім'я Надія прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Колись належало одній із відомих сестер, які були християнками, – Віра, Надія, Любов. Зазвичай його перекладають як "діяти".

Надія володіє доволі складним, але рішучим характером, який допомагає підкорити гори. Така жінка не поспішає виходити заміж, але в результаті має щасливий та міцний шлюб.

Як назвати дівчинку / Фото Freepik

Анастасія

Ім'я Анастасія є одним із найпопулярніших в Україні. Воно походить від чоловічого імені Анастасій та трактується як "повернення до життя", "відроджена", "воскресла", "безсмертна", "воскресіння".

Анастасія любить допомагати людям та ніколи не пройде повз тих, хто потрапив у біду. Дівчина обожнює свободу та не дасть нікому її забрати. Вміє створювати затишок у домі, віддає усю любов дітям і чоловікові.