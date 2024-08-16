Редакція LifeStyle 24 підготувала добірку незвичних жіночих імен, яка точно вам сподобається. Назвіть свою майбутню донечку одним із них і всі навколо будуть в захваті. Впевнені, що потім сподобається і їй.

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Добірка незвичних імен для дівчаток

Аліша

Ім'я Аліша має арабське коріння. Воно перекладається як "поважна", "благородна", "піднесена", "високошляхетна". Наділяє дівчаток ніжністю, романтичністю, легкістю та комунікабельністю.

Марфа

Ім'я Марфа прийшло до нас з груп арамейських мов, які зараз вважаються мертвими. Воно також зустрічається у Новому Заповіті, адже колись так називалася сестра Лазаря з Вітанії, яка, до речі, була мироносицею. Це ім'я має декілька значень: "пані", "господиня", "володарка", а такі жінки є лідерками за натурою.

Незвичні імена для дівчинки / Фото Canva

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Луна

З латинської мови ім'я Луна трактується як "сяйво", "місячне сяйво". Варто зазначити, що так у давнину називалася богиня Місяця. Згодом це ім'я почало поширюватися по різних країнах світу, зокрема зустрічається в Італії та Іспанії. Такі дівчата є неймовірно жіночними, спокусливими. До того ж здатні на спонтанні вчинки.

Нонна

Згідно з першою теорією, ім'я Нонна прийшло до нас зі Стародавнього Риму та означає "дев'ята". Друга версія стверджує, що воно має давньоєгипетське походження і тлумачиться як "присвячена Богу" або "народжена з особливою вірою в Бога". Особливо популярне серед представників слов'янських народів.