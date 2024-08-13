Сьогодні LifeStyle 24 розповість про декілька гарних рідкісних імен. Обирайте їх для своїх малюків.

До слова Для хорошої долі: 4 імені, які приваблюють щастя

Перелік рідковживаних імен

Даяна

З латинської мови ім'я Даяна перекладається як "божественна". Також існує думка, що воно має тюркське коріння та трактується як "прочанка", "мандрівниця" або утворилося від давньоєврейського імені Даян.

Даяна любить займати лідерські позиції. Дівчина постійно пробує себе в різних професіях, зокрема й у творчих. Однак вона доволі складно переживає невдачі, а в такі моменти хоче підтримки від близьких.

Августин

Ім'я Августин має латинське походження та означає "священний", "величний". Вважається, що колись так називався титул, який отримували імператори Стародавнього Риму.

Августин є доволі спокійним та врівноваженим хлопчиком. Він завжди проявляє співчуття та доброту до рідних та друзів, однак також любить бути керівником у компанії. Інколи може бути занадто самовпевненим.

Яке ім'я обрати для дитини / Фото Freepik

Онися

Ім'я Онися з'явилося у Стародавній Греції та трактується як "доброчинна". До речі, в Україні вживається ще одна його форма – Анісія. У Київську Русь прийшло разом з християнством.

Онися вміє правильно розставляти власні пріоритети й досягати у житті успіхів. Вона стає хорошою дружиною для чоловіка та люблячою мамою для дітей. Крім того, любить створювати вдома затишок і комфорт.