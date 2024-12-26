Обряд спалення Дідуха проводиться щорічно протягом століть. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Для чого палять Дідух після свят

Дідух – сніп, зроблений з необмолочених зернових колосків жита, пшениці або вівса. Господар заносить його в дім напередодні Різдва Христового. Цей різдвяний атрибут символізує сімейний добробут, зв'язок між поколіннями, гарний врожай та перемогу світла над темрявою. Нерідко Дідух прикрашають калиною, кольоровими стрічками та сухими квітами й ставлять у кутку.

Наприкінці свят його виносять з будинку, адже в народі вірять, що в цей момент душі померлих, які відвідали своїх живих рідних, повертаються у потойбіччя. За повір'ями, обряд спалення Дідуха символізує завершення зимового циклу та підготовку до нового. Наші предки вважали, що полум'я очистить простір від негативної енергії та нечисті, тому особливо полюбляли цей звичай. Що цікаво, спалення Дідуха могло також принести гарний врожай у наступному році.

Ця традиція також пов'язана з народженням Ісуса Христа. За біблійним переказом, після народження Сина Божого цар Ірод наказав вбити всіх хлопчиків, яким ще навіть не виповнилося два роки. Ангел попередив Йосипа, батька Спасителя, щоб той разом із Дівою Марією і малюком втікав з Вифлеєму до Єгипту. Уночі, не знаючи дороги, вони йшли за вогнями, які розпалювали вівчарі. Це полум'я не лише вказувало шлях, а й зігрівало родину в холодну ніч. Саме тому після свят палять Дідуха, щоб показати дорогу Йосипу, Марії та маленькому Ісусу.

Спалення Дідуха / Фото Кавун.City

Як правильно палити Дідух

Зазвичай процесом спалення Дідуха займаються чоловіки. Перед його початком люди моляться та просять Божого благословення для родини та дому.

Дідуха підпалюють із нижньої частини, щоб вогонь швидко охопив увесь сніп. У цей момент люди стрибають через полум'я, що символізує очищення й оновлення.

Після спалення Дідуха господар викладає попіл у вигляді хреста або чоловіка з палицею, що символізує силу. У лівій руці такого "діда" малюють мішок із грошима, який символізує багатство і достаток для родини. Малюнок нерідко спрямовують у бік найближчої до будинку церкви, підкреслюючи духовний зв'язок із Богом. Завершивши обряд, господар запрошує людей до будинку.

Втім, попіл також можна розсипати посеред поля, щоб забезпечити гарний врожай в наступному році, або зберегти як оберіг.