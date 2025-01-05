Тому на святковому столі можуть стояти лише пісні страви. Що цікаво, піст завершується тоді, коли на небі з'являється перша зоря. Які страви мають бути на столі на Водохресний Святвечір – розповідає 24 Канал.

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Що символізують страви на Водохресний Святвечір

На другий Святвечір зазвичай готують менше, ніж на перший. Що цікаво, не обов'язково ставити на стіл 12 страв, загалом їх має бути 7. Втім, деякі українці готують і більше, але найголовніше, щоб число було непарним.

Традиційно головною стравою залишається кутя. Її готують з пшениці, але також існують варіанти з рису, булгуру та перловки. До неї також додають мед або цукор. Однак у жодному разі не можна класти масло в кутю. Цією стравою вшановують пам'ять померлих родичів.

Також господині готують запечену рибу, яка символізує Господа. Водночас три переплетені рибини означають Святу Трійцю. Ця страва вважається однією з найважливіших у свято Святвечора, тому має стояти на столі.

Як і напередодні Різдва, на Водохресний Святвечір готують пісний борщ. Він має бути зварений без бульйону та м'яса. Борщ символізує кров дітей, вбитих царем Іродом у Вифлеємі.

Пісний борщ на Водохресний Святвечір / Фото "Файні страви"

Крім цього, на другий Святвечір часто готують вареники. Начинка може бути різною – картопля, гриби, квашена капуста тощо. Вареники символізують достаток і ситість.

На столі також обов'язково має стояти узвар. Його готують зі сушених фруктів: яблук, груш або слив. Також можна використовувати заморожені ягоди. Узвар означає народження нового життя. Вода символізує очищення душі й тіла, мед – солодке життя, а сухофрукти – родючість.

Водночас на Водохресний Святвечір українці готують грибну підливу. Вона гарно поєднується з іншими стравами, зокрема з варениками. Ніжка грибів символізує земну природу Ісуса Христа, а шапочка – небесну.

До того ж на святковому столі можна нерідко побачити голубці. Їх готують з листя капусти, але в начинку не додають м'яса, натомість дозволяється класти туди крупи та овочі. Ця страва означає Святий Дух, що сходить на Землю й дарує людям любов, Божу ласку й благодать.