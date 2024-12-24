Так, у цей день предки щиро просили про здійснення своїх мрій та бажань. Як привабити матеріальний добробут на Святвечір – розповідає 24 Канал.

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Що зробити на Святвечір, щоб притягнути гроші

На Святвечір господар будинку традиційно заносить Дідуха – сніп, виготовлений з колосків, який символізує сімейний добробут і достаток. Саме тому варто зробити цей різдвяний атрибут та поставити в оселі в кутку. Втім, можна створити звичайний солом'яний оберіг, замість Дідуха, та повісити його на святкову ялинку.

Крім цього, важливо прибратися в будинку та позбутися старих і непотрібних речей. Так, простору стане більше, і з'явиться місце для чогось нового.

Ще одним цікавим обрядом є запікання монетки у святковий пиріг. Пращури вірили, що той, кому дістанеться шматок з копійкою, отримає нові фінансові можливості в наступному році.

Як привабити гроші / Фото Freepik

У народі також вважають, що варто повісити грошові купюри на ялинку або грошове дерево, бо це принесе багатство в дім. Водночас на Святвечір люди часто загадують бажання. Якщо вийти на вулицю та щиро попросити про здійснення мрії, то вона обов'язково здійсниться. Тому це гарний шанс привабити матеріальний добробут у новому році.

Однак важливо також дотримуватися певних заборон, щоб не відлякати фінансову удачу. Так, не можна брати або позичати гроші в борг, бо тоді постанете перед фінансовими труднощами в наступному році або втратите майно.