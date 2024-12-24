Перед вечерею заведено класти сіно під стіл. Чому це роблять – розповідає 24 Канал.

Цікаво Святвечір вже зовсім скоро: коли потрібно сідати вечеряти

Чому на Святвечір під стіл кладуть сіно

Як тільки на небі з'являлася перша зірка, що повідомляє про народження Ісуса Христа, у будинок починали заносити Дідуха – сніп, виготовлений з колосків. Цей різдвяний атрибут символізує сімейний добробут, зв’язок між поколіннями, гарний врожай та перемогу світла над темрявою. Крім цього, наші предки клали сіно під стіл, яке символізує ясла у Вифлеємі, де з'явився на світ Син Божий. Висушена трава означає простоту та святість моменту народження Спасителя.

Так, на Святвечір усі члени родини збираються разом, ніби біля ясел, а сіно допомагало це краще уявити. Що цікаво, сіно також символізує єдність з природою та плодючість. Наші пращурі вірили, що цей звичай приносить у дім добробут у новому році.

Така традиція продовжує об'єднувати родини протягом століть. Більшість українців досі дотримуються цього звичаю, тому кладуть сіно, щоб вшанувати свято народження Ісуса Христа.

Традиції Святвечора / Фото Freepik

Традиції Святвечора

Традиційно люди збираються навколо святкового столу, на якому стоять 12 пісних страв. Серед них – кутя, вареники, голубці, узвар, гриби, пампушки та інші. Вони символізують 12 апостолів Сина Божого.

Перед вечерею господар будинку заносить до хати Дідуха, який вважається символом українського Різдва. У давнину вірили, що саме ця прикраса приносить родинну злагоду у дім. Після цього, чоловік першим сідає за святковий стіл, запалює свічку та куштує кутю.

У цей день також заведено вшановувати пам'ять померлих родичів, а після вечері – йти колядувати, прославляючи народження Ісуса Христа.