Наші предки у свято сіяли озима культури. Також цей день вдалий для того, щоб навести лад у коморі та на балконі. Крім того, потрібно зібрати обліпиху, щоб підготуватися до зими, зазначає LifeStyle 24.

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День пам'яті святих мучеників Фотія й Аникити

Одного разу імператор Діоклетіан наказав, аби у місті стояли знаряддя страти, щоб лякати людей, які сповідують християнську віру. Однак про це дізнався Аникита, після чого мученика схопили. Спершу святий терпів тортури, а згодом його кинули до лева. Звір не чіпав чоловіка, а потім ще й почався землетрус, від якого померло багато язичників. Діоклетіан дуже розізлився та сказав, щоб Аникита стратили. Проте кат несподівано знепритомнів, навіть вогонь не змін вбити мученика. Так Бог не дав святому загинути.

Фотій – племінник Аникита. Він бачив, як знущалися з його дядька. Попри це, чоловік не відрікся від християнства. Коли мученика захотіли стратити, то також не змогли цього зробити. Після цього двох мучеників ув'язнили. Згодом Діоклетіан наказав, щоб Аникита і Фотія кинули у піч. Так вони й померли.

Що не можна робити

Не можна сваритися, інакше притягнете нещастя.

Заборонено порушувати правила Успенського посту.

Не варто свататися, оскільки хлопець не отримає згоди від дівчини.

Не рекомендується гучно розважатися, пити алкоголь та відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо зранку буде багато роси, то чекайте на ясну погоду.

Якщо вдарять заморозки, то отримаєте щедрий врожай цибулі й часнику.

Якщо надворі буде похмуро, то бабине літо швидко закінчиться.

Якщо в лісі буде туман, то скоро випаде дощ.

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Що ще відзначають

12 липня відзначається Міжнародний день молоді. Взимку 1999 року свято запровадила Генеральна Асамблея ООН. З такою пропозицією виступили учасники Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді. Вона проходила у столиці Португалії у 1998 році. Вперше цю подію відсвяткували вже у 2000 році.

Також сьогодні маємо День вінілових платівок. Його запропонувала створити компанія, яка збирає вінілові платівки. До речі, вперше вони з'явилися у 1903 році, однак музика тоді звучала не так довго.