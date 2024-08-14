Також сьогодні останній день Успенського посту, тому ще потрібно дотримуватися обмежень. Уже завтра віряни будуть святкувати Успіння Пресвятої Богородиці. Більше інформації – у матеріалі LifeStyle 24.
Актуально Харчування на кожен день: що можна їсти під час Успенського посту
Перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського
У 1091 році монахи Києво-Печерського монастиря вирішили перенести мощі святого Теодосія Печерського в Успенський собор. Тому тоді почали їх шукати, а згодом розкопали святиню. Наступного дня прийшли всі єпископи, щоб покласти мощі у місце, де вони зберігаються й досі.
Що не можна робити
- Не можна сваритися та лихословити.
- Заборонено пити алкоголь, їсти м'ясо, молочні продукти, яйця і рибу, бо триває Успенський піст.
- Краще не відмовляти у допомозі, інакше притягнете скруту.
- Не рекомендується давати й брати гроші у борг, адже прийдуть фінансові проблеми.
Народні прикмети
- Якщо випаде гроза, то восени буде холодно.
- Червоний світанок – до дощової та вітряної погоди.
- Якщо вже почнуть відлітати журавлі, то зима прийде скоро.
- Тепла погода – до сухої осені.
Що ще відзначають
Щороку у другу середу серпня відзначається Всесвітній день каліграфії. Мистецтво письма з'явилося в Месопотамії дуже давно – понад 5 тисячоліть тому. Згодом почало поширюватися різними країнами.
Також сьогодні маємо щорічне свято – Всесвітній день ящірки. Вважається, що цю подію запровадили люди, які цікавилися природою, зокрема вчені й герпетологи (ті, що вивчають плазунів та амфібій).