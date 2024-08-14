Також сьогодні останній день Успенського посту, тому ще потрібно дотримуватися обмежень. Уже завтра віряни будуть святкувати Успіння Пресвятої Богородиці. Більше інформації – у матеріалі LifeStyle 24.

Актуально Харчування на кожен день: що можна їсти під час Успенського посту

Перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського

У 1091 році монахи Києво-Печерського монастиря вирішили перенести мощі святого Теодосія Печерського в Успенський собор. Тому тоді почали їх шукати, а згодом розкопали святиню. Наступного дня прийшли всі єпископи, щоб покласти мощі у місце, де вони зберігаються й досі.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити.

Заборонено пити алкоголь, їсти м'ясо, молочні продукти, яйця і рибу, бо триває Успенський піст.

Краще не відмовляти у допомозі, інакше притягнете скруту.

Не рекомендується давати й брати гроші у борг, адже прийдуть фінансові проблеми.

Народні прикмети

Якщо випаде гроза, то восени буде холодно.

Червоний світанок – до дощової та вітряної погоди.

Якщо вже почнуть відлітати журавлі, то зима прийде скоро.

Тепла погода – до сухої осені.

Що ще відзначають

Щороку у другу середу серпня відзначається Всесвітній день каліграфії. Мистецтво письма з'явилося в Месопотамії дуже давно – понад 5 тисячоліть тому. Згодом почало поширюватися різними країнами.

Також сьогодні маємо щорічне свято – Всесвітній день ящірки. Вважається, що цю подію запровадили люди, які цікавилися природою, зокрема вчені й герпетологи (ті, що вивчають плазунів та амфібій).