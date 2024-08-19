У давні часи у цей день дівчата ворожили на волоських горіхах. Вони клали їх на стіл та дивилися, куди покотяться. Саме з тієї сторони треба чекати нареченого, зазначає LifeStyle 24.
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День пам'яті святого мученика Андрія Стратилата й інших
Воєначальник Андрій Стратилат брав участь у походах проти персів. Його дуже поважали солдати, чоловік, до речі, поширював серед них християнство. Одного разу інші воєначальники розповіли про це імператору. Спершу з Андрія довго знущалися, але він відмовлявся поклонятися ідолам. Потім святого ув'язнили, але через деякий час випустили на волю. Згодом мученик прийняв хрещення разом з іншими солдатами, через що їх стратили.
Що не можна робити
- Краще не розказувати про свої плани, бо не здійсняться.
- Не можна заздрити, адже притягнете фінансові проблеми.
- Не варто скаржитися, бо накличете ще більше нещасть.
Народні прикмети
- Погода восени буде такою самою, як сьогодні.
- Якщо буде туман, то чекайте на сувору і сніжну зиму.
- Якщо журавлі відлітають, то зима прийде скоро.
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Що ще відзначають
Щороку 19 серпня відзначається День пасічника України. Свято запровадив президент Леонід Кучма у 1997 році. Саме у цей період бджолярі приводять до ладу вулики, аби підготуватися до зими.
Крім того, сьогодні – Всесвітній день фотографії. Його започаткував австралійський фотограф Корскі Ара у 2009 році. Перше святкування відбулося вже наступного року.