У давні часи у цей день дівчата ворожили на волоських горіхах. Вони клали їх на стіл та дивилися, куди покотяться. Саме з тієї сторони треба чекати нареченого, зазначає LifeStyle 24.

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День пам'яті святого мученика Андрія Стратилата й інших

Воєначальник Андрій Стратилат брав участь у походах проти персів. Його дуже поважали солдати, чоловік, до речі, поширював серед них християнство. Одного разу інші воєначальники розповіли про це імператору. Спершу з Андрія довго знущалися, але він відмовлявся поклонятися ідолам. Потім святого ув'язнили, але через деякий час випустили на волю. Згодом мученик прийняв хрещення разом з іншими солдатами, через що їх стратили.

Що не можна робити

Краще не розказувати про свої плани, бо не здійсняться.

Не можна заздрити, адже притягнете фінансові проблеми.

Не варто скаржитися, бо накличете ще більше нещасть.

Народні прикмети

Погода восени буде такою самою, як сьогодні.

Якщо буде туман, то чекайте на сувору і сніжну зиму.

Якщо журавлі відлітають, то зима прийде скоро.

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Що ще відзначають

Щороку 19 серпня відзначається День пасічника України. Свято запровадив президент Леонід Кучма у 1997 році. Саме у цей період бджолярі приводять до ладу вулики, аби підготуватися до зими.

Крім того, сьогодні – Всесвітній день фотографії. Його започаткував австралійський фотограф Корскі Ара у 2009 році. Перше святкування відбулося вже наступного року.