Кажуть, що у цей день добре одружуватися, однак зараз триває Успенський піст. Тож заборонено справляти весілля та вінчатися, можна просто розписатися. Детальніше розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста
Життя преподобного Далмата припадає на часи, коли правив імператор Феодосій Великий. Чоловік був у війську, за що отримав повагу та шану від правителя. Однак раптом святий прийняв рішення піти від дружини та дітей, покинути службу та разом з сином Фавстом відправитися до Ісаакія, який мешкав недалеко від Константинополя. Так Далмат почав вести смиренне та спокійне життя, а після смерті Ісаакія перейняв його обов'язки.
Що не можна робити
- Не можна сваритися, лихословити та пліткувати.
- Заборонено їсти м'ясо, молочні продукти, яйця та рибу, бо триває піст.
- Не варто байдикувати, інакше скоро захворієте.
- Не рекомендується займатися хатніми справами, оскільки позбудетесь достатку.
Народні прикмети
- Якщо вітер дутиме з Півдня, то чекайте на сніжну зиму.
- Погода в жовтні буде такою самою, як сьогодні.
- Якщо звіється сильний вітер та випаде дощ, то готуйтеся до холодної осені.
Що ще відзначають
3 серпня відзначається Всесвітній день кавуна. Вважається, що перше святкування відбулося у Сполучених Штатах Америки, адже там ця ягода дуже популярна влітку.
Крім того, сьогодні маємо Міжнародний день близнюків. Таке свято запровадили у 1976 році. Кажуть, що його ініціювали близнюки Аарон та Мойсес Уілкокси.