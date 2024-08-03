Кажуть, що у цей день добре одружуватися, однак зараз триває Успенський піст. Тож заборонено справляти весілля та вінчатися, можна просто розписатися. Детальніше розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста

Життя преподобного Далмата припадає на часи, коли правив імператор Феодосій Великий. Чоловік був у війську, за що отримав повагу та шану від правителя. Однак раптом святий прийняв рішення піти від дружини та дітей, покинути службу та разом з сином Фавстом відправитися до Ісаакія, який мешкав недалеко від Константинополя. Так Далмат почав вести смиренне та спокійне життя, а після смерті Ісаакія перейняв його обов'язки.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити та пліткувати.

Заборонено їсти м'ясо, молочні продукти, яйця та рибу, бо триває піст.

Не варто байдикувати, інакше скоро захворієте.

Не рекомендується займатися хатніми справами, оскільки позбудетесь достатку.

Народні прикмети

Якщо вітер дутиме з Півдня, то чекайте на сніжну зиму.

Погода в жовтні буде такою самою, як сьогодні.

Якщо звіється сильний вітер та випаде дощ, то готуйтеся до холодної осені.

Що ще відзначають

3 серпня відзначається Всесвітній день кавуна. Вважається, що перше святкування відбулося у Сполучених Штатах Америки, адже там ця ягода дуже популярна влітку.

Крім того, сьогодні маємо Міжнародний день близнюків. Таке свято запровадили у 1976 році. Кажуть, що його ініціювали близнюки Аарон та Мойсес Уілкокси.