Сьогодні не варто байдикувати, а краще багато працювати. Вважається, що так протягом року супроводжуватимуть сили та здоров'я. Що ще не можна робити цього вівторка, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших

Сила, Силуан і Андронік були апостолами від сімдесяти та проповідували християнську віру. Перших двох часто можна було побачити поряд з апостолом Павлом. Сила обіймав посаду єпископа у місті Коринф, Силуан – у місті Солуні. Окрім них, у цей день вшановується пам'ять апостолів Кріскента та Елента.

Що не можна робити

Не можна пліткувати, лихословити та влаштовувати конфлікти.

Заборонено багато їсти та пити алкогольні напої.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним, інакше накличете проблеми.

Краще не розповідати нікому про погані сни, адже тоді вони здійсняться.

Народні прикмети

Якщо на вулиці буде холодно, то скоро чекайте на потепління.

Якщо побачите багато горобини, то восени постійно дощитиме.

Якщо погода буде теплою, то отримаєте хороший врожай грибів.

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Що ще відзначають

На 30 липня припадає щорічне свято – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 18 грудня 2013 року подію запровадила Організація Об'єднаних Націй. Сьогодні привертають увагу людей до цієї серйозної проблеми.

Також у вівторок відзначається Міжнародний день дружби. Вирішила започаткувати таке свято Генеральна Асамблея ООН. Тож у цей день варто привітати своїх найближчих друзів, які завжди поруч.