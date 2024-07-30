Сьогодні не варто байдикувати, а краще багато працювати. Вважається, що так протягом року супроводжуватимуть сили та здоров'я. Що ще не можна робити цього вівторка, розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших
Сила, Силуан і Андронік були апостолами від сімдесяти та проповідували християнську віру. Перших двох часто можна було побачити поряд з апостолом Павлом. Сила обіймав посаду єпископа у місті Коринф, Силуан – у місті Солуні. Окрім них, у цей день вшановується пам'ять апостолів Кріскента та Елента.
Що не можна робити
- Не можна пліткувати, лихословити та влаштовувати конфлікти.
- Заборонено багато їсти та пити алкогольні напої.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним, інакше накличете проблеми.
- Краще не розповідати нікому про погані сни, адже тоді вони здійсняться.
Народні прикмети
- Якщо на вулиці буде холодно, то скоро чекайте на потепління.
- Якщо побачите багато горобини, то восени постійно дощитиме.
- Якщо погода буде теплою, то отримаєте хороший врожай грибів.
Важливо Що можна і не можна їсти у період Успенського посту, який починається вже цього тижня
Що ще відзначають
На 30 липня припадає щорічне свято – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 18 грудня 2013 року подію запровадила Організація Об'єднаних Націй. Сьогодні привертають увагу людей до цієї серйозної проблеми.
Також у вівторок відзначається Міжнародний день дружби. Вирішила започаткувати таке свято Генеральна Асамблея ООН. Тож у цей день варто привітати своїх найближчих друзів, які завжди поруч.