Сьогодні не варто байдикувати, а краще багато працювати. Вважається, що так протягом року супроводжуватимуть сили та здоров'я. Що ще не можна робити цього вівторка, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших

Сила, Силуан і Андронік були апостолами від сімдесяти та проповідували християнську віру. Перших двох часто можна було побачити поряд з апостолом Павлом. Сила обіймав посаду єпископа у місті Коринф, Силуан – у місті Солуні. Окрім них, у цей день вшановується пам'ять апостолів Кріскента та Елента.

Що не можна робити

  • Не можна пліткувати, лихословити та влаштовувати конфлікти.
  • Заборонено багато їсти та пити алкогольні напої.
  • Не варто відмовляти у допомозі нужденним, інакше накличете проблеми.
  • Краще не розповідати нікому про погані сни, адже тоді вони здійсняться.

Народні прикмети

  • Якщо на вулиці буде холодно, то скоро чекайте на потепління.
  • Якщо побачите багато горобини, то восени постійно дощитиме.
  • Якщо погода буде теплою, то отримаєте хороший врожай грибів.

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Що ще відзначають

На 30 липня припадає щорічне свято – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 18 грудня 2013 року подію запровадила Організація Об'єднаних Націй. Сьогодні привертають увагу людей до цієї серйозної проблеми.

Також у вівторок відзначається Міжнародний день дружби. Вирішила започаткувати таке свято Генеральна Асамблея ООН. Тож у цей день варто привітати своїх найближчих друзів, які завжди поруч.