У цей час, крім того, важливо утриматися від поганих звичок та залежностей, щоб очиститися духовно. Більше про заборони та народні прикмети на сьогодні читайте у матеріалі LifeStyle 24.

До слова З Міжнародним днем котів: наймиліші привітання у картинках

День пам'яті святого сповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда

Еміліан – єпископ Кізика, який поширював християнство серед людей, коли навколо панувало язичництво. Коли до влади прийшов Лев III Ісавра, ще більше почало розвиватися іконоборство. Тому з часом святого відправили у заслання, де він і помер. Єлевтерій – єпископ міста Іллірія. Його ув'язнили за віру в Ісуса Христа, коли правив імператор Адріан. Спершу з мученика жорстоко знущалися, а потім стратили. Леонід працював у церкві, але ким – точно невідомо. Його також кинули в тюрму, бо сповідував християнство, а згодом вбили.

Що не можна робити

Не можна прибирати у домі, бо захворієте.

Якщо йдете на важливу зустріч, то крокуйте за вітром, щоб не накликати невдачу.

Не зачиняйте двері на замок, інакше відлякаєте щастя.

Заборонено гучно розважатися, сваритися та лихословити, оскільки триває піст.

Народні прикмети

Погода в січні буде такою ж, як сьогодні.

Якщо троянди не розкриються, то чекайте на похолодання.

Якщо почуєте, що жаби голосно квакають, то незабаром випаде дощ.

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Що ще відзначають

8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України. Таке свято було запроваджене у 2000 році. Відповідний указ видав тодішній президент. Щиро вітаємо усіх зв'язківців та дякуємо за важливу роботу!

Також сьогодні відзначається День альпініста або Міжнародний день альпінізму. Саме 8 серпня 1786 року Мішель-Габріель Паккард і Жак Бальма підкорили гору Монблан, що в Альпах, за 24 години. Зараз рекорд – приблизно 5 годин, його встановив Кілліан Джорнет.