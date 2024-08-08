У цей час, крім того, важливо утриматися від поганих звичок та залежностей, щоб очиститися духовно. Більше про заборони та народні прикмети на сьогодні читайте у матеріалі LifeStyle 24.
До слова З Міжнародним днем котів: наймиліші привітання у картинках
День пам'яті святого сповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда
Еміліан – єпископ Кізика, який поширював християнство серед людей, коли навколо панувало язичництво. Коли до влади прийшов Лев III Ісавра, ще більше почало розвиватися іконоборство. Тому з часом святого відправили у заслання, де він і помер. Єлевтерій – єпископ міста Іллірія. Його ув'язнили за віру в Ісуса Христа, коли правив імператор Адріан. Спершу з мученика жорстоко знущалися, а потім стратили. Леонід працював у церкві, але ким – точно невідомо. Його також кинули в тюрму, бо сповідував християнство, а згодом вбили.
Що не можна робити
- Не можна прибирати у домі, бо захворієте.
- Якщо йдете на важливу зустріч, то крокуйте за вітром, щоб не накликати невдачу.
- Не зачиняйте двері на замок, інакше відлякаєте щастя.
- Заборонено гучно розважатися, сваритися та лихословити, оскільки триває піст.
Народні прикмети
- Погода в січні буде такою ж, як сьогодні.
- Якщо троянди не розкриються, то чекайте на похолодання.
- Якщо почуєте, що жаби голосно квакають, то незабаром випаде дощ.
Не пропустіть З Днем військ зв'язку Збройних Сил України: тематичні привітання у картинках
Що ще відзначають
8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України. Таке свято було запроваджене у 2000 році. Відповідний указ видав тодішній президент. Щиро вітаємо усіх зв'язківців та дякуємо за важливу роботу!
Також сьогодні відзначається День альпініста або Міжнародний день альпінізму. Саме 8 серпня 1786 року Мішель-Габріель Паккард і Жак Бальма підкорили гору Монблан, що в Альпах, за 24 години. Зараз рекорд – приблизно 5 годин, його встановив Кілліан Джорнет.