Кажуть, наприклад, що не можна виходити заміж у високосний рік, яким є 2024. У народі вірять, що так закохані швидко розлучаться та не матимуть хорошої сім'ї. Які ще популярні забобони є, розповість LifeStyle 24.

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Нареченому не можна бачити весільну сукню до церемонії

Одна з найпопулярніших прикмет – про весільну сукню. Кажуть, що чоловікові не варто бачити її до свята. В іншому разі на подружжя чекає нещасливе сімейне життя, а в результаті – розлучення. У шлюбі, крім того, виникатимуть постійні сварки, хтось з партнерів навіть може наважитися на зраду.

Не можна носити обручки до весілля

Згідно з народними повір'ями, ні в якому разі не можна носити обручки до весілля. Люди кажуть, що так довгоочікувана подія може не статися, ви ніби її відлякуєте. Аби не накликати біду, краще покласти колечка у красивий футляр та прикрасити ними безіменні пальці вже на самій церемонії.

Популярні весільні забобони / Фото Canva

За дружку треба брати незаміжню або самотню дівчину

Щоб не притягнути у подружнє життя нещастя, за дружб та дружок треба брати людей, які наразі не у стосунках. Крім того, дівчина не має бути родичкою нареченій, а особливо – сестрою. Вважається, що вона може забрати у близької людини щастя. Не рекомендують також кликати на дружку розлучених жінок та вдів.