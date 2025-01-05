У народі вважають, що таке купання не лише очищає душу, а й зміцнює здоров'я та загартовує тіло. Втім, як ставиться церква до подібної традиції – розповідає 24 Канал з посиланням на ПЦУ.

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Чи можна купанням на Водохреще "змити гріх"

Деякі українці вірять у цілющі властивості освяченої води, оскільки предки нерідко хотіли стати здоровішими, плаваючи у холодній водоймі. За словами священників Православної церкви України, традицію пірнати в ополонку на Водохреще не варто вважати стародавньою. Ймовірно, цей звичай виник наприкінці XX – на початку XXI століття.

Крім цього, частина українців вважає, що купання в ополонці може навіть "змити гріхи". Втім, ця традиція не має нічого спільного з духовним очищенням чи Божим благословенням. Вода не здатна змити гріхи, оскільки їх позбутися можна лише за допомогою покаяння та молитви. Однак церква не забороняє купатися в ополонці, оскільки це вибір кожного вірянина. Водночас християнам не варто пов'язувати подібний звичай з церковними традиціями.

Яким чином можна "змити" гріхи? Хіба сам фізичний акт занурення в освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання? Жодного церковного припису для звершення такого дійства на свято Богоявлення немає. Звільнити душу від гріха може лише Господь, бачачи ваше щире покаяння та участь в Таїнствах Сповіді й Причастя,

– запевнили у Православній церкві України.

Кому не можна купатися на Водохреще

Плавання в холодній воді є безпечним для здорових людей, якщо вони займаються цим регулярно. Однак ті, хто купатиметься в ополонці без попередньої підготовки, може застудитися або навіть отримати інсульт.

Особливо не рекомендовано плавати в холодній водоймі літнім, дітям, людям, які мають цукровий діабет, проблеми із серцем або будь-яку хворобу у гострому стані.