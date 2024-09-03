Редакція LifeStyle 24 зібрала добірку забутих імен, які повертаються у моду. Можливо, вам, майбутні батьки, сподобається один із варіантів, аби обрати його для свого малюка.

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Мар'ян

Мар'ян – це чоловічий варіант популярного жіночого імені Мар'яна. Вважається, що воно має латинське походження та перекладається як "морський". Згідно з другою версією, складається з двох імен: Марія та Анна. Хлопчики, які так називаються, дуже активні. Вони хочуть знати все, тому часто можуть лізти не у свої справи.

Неоніла

Ім'я Неоніла прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "нова" або "молода". Окрім України, його також можна почути в Македонії, Румунії та Болгарії. Раніше було популярне у Візантійській імперії. Власниці цього імені – неймовірно цілеспрямовані, тому завжди досягають своїх цілей.

Забуті імена для дітей / Фото Canva

Лука

Ім'я Лука, як і попереднє, має давньогрецьке походження. Воно означає "світло", оскільки утворилося від слова "lux". Це ім'я дуже шанується у християнстві, бо раніше так називався один з апостолів. Такі чоловіки мають доволі велике оточення. Вони приваблюють людей своєю комунікабельністю та позитивом.