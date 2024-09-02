Сьогодні у багатьох українських школах лунають перші дзвоники. В учнів, батьків та вчителів розпочинається новий навчальний рік. Вже цього тижня будуть перші уроки, перерви та домашні завдання, пише LifeStyle 24.

Дивіться також Успішного вступу і яскравих днів: найгарніші привітання з Днем знань для одинадцятикласників

День пам'яті преподобних Антонія і Феодосія Печерських

Антоній Печерський родом з міста Любечі, що біля Чернігова. Після хрещення чоловікові дали ім'я Антип. У молодому віці він вирішив відправитися на гору Афон, аби піти до монастиря. Через деякий час святий почав жити у печері, аби проводити час на самоті. За життя Антоній багато допомагав людям, благословляв їх та навіть дозволяв жити у себе. Згодом ігуменом замість нього став Феодосій Печерський.

У монастирі багато молилися, а Феодосій, крім того, рубав дрова, випікав хліб та носив воду. Потім преподобний вирішив збудувати помешкання для нужденних. Згодом ченці створили Успенський собор. Ба більше, Антоній та Федосій Печерські заснували Києво-Печерський монастир.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити, скаржитися.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто погано поводитися з тваринами, інакше вони захворіють.

Не рекомендується братися за нові справи, бо зазнаєте невдачі.

Народні прикмети

Якщо випаде сильний дощ, то чекайте на теплу осінь.

Якщо захід сонця буде червоним, то незабаром вдарять заморозки.

Якщо вдень не буде вітру, то прийде потепління.

Рекомендуємо Найкращі привітання з Першим дзвоником для дітей: тематичні картинки та вірші

Що ще відзначають

2 вересня відзначається День нотаріату. У 2010 році його запровадив тодішній президент України Віктор Ющенко. З такою ініціативою до нього звернулася нотаріальна палата.

Крім того, сьогодні – День міста Одеса. Зараз воно постійно потерпає від російських обстрілів, однак мужньо тримається. Одесити не опускають руки, живуть життя та наближають перемогу разом зі всіма українцями.