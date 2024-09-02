Сьогодні у багатьох українських школах лунають перші дзвоники. В учнів, батьків та вчителів розпочинається новий навчальний рік. Вже цього тижня будуть перші уроки, перерви та домашні завдання, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобних Антонія і Феодосія Печерських

Антоній Печерський родом з міста Любечі, що біля Чернігова. Після хрещення чоловікові дали ім'я Антип. У молодому віці він вирішив відправитися на гору Афон, аби піти до монастиря. Через деякий час святий почав жити у печері, аби проводити час на самоті. За життя Антоній багато допомагав людям, благословляв їх та навіть дозволяв жити у себе. Згодом ігуменом замість нього став Феодосій Печерський.

У монастирі багато молилися, а Феодосій, крім того, рубав дрова, випікав хліб та носив воду. Потім преподобний вирішив збудувати помешкання для нужденних. Згодом ченці створили Успенський собор. Ба більше, Антоній та Федосій Печерські заснували Києво-Печерський монастир.

Що не можна робити

  • Не можна сваритися, лихословити, скаржитися.
  • Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не варто погано поводитися з тваринами, інакше вони захворіють.
  • Не рекомендується братися за нові справи, бо зазнаєте невдачі.

Народні прикмети

  • Якщо випаде сильний дощ, то чекайте на теплу осінь.
  • Якщо захід сонця буде червоним, то незабаром вдарять заморозки.
  • Якщо вдень не буде вітру, то прийде потепління.

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Що ще відзначають

2 вересня відзначається День нотаріату. У 2010 році його запровадив тодішній президент України Віктор Ющенко. З такою ініціативою до нього звернулася нотаріальна палата.

Крім того, сьогодні – День міста Одеса. Зараз воно постійно потерпає від російських обстрілів, однак мужньо тримається. Одесити не опускають руки, живуть життя та наближають перемогу разом зі всіма українцями.