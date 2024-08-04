Згодом господині робили варення з ягоди, адже вважалося, що воно зцілює від хвороб. Малина, зокрема, допомагає збивати високу температуру. Детальніше про сьогоднішнє свято – у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святих сімох мучеників Ефеських

Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан (Костянтин) і Антонін проживали в Ефесі. Вони виховувалися у відомих родинах та з дитинства цікавилися військовою справою. Одного разу до міста приїхав імператор Діоклетіан та наказав усім поклонитися ідолам. Мученики не захотіли цього робити. За це правитель позбавив їх військових відзнак. Згодом чоловіки відправилися у похід, однак раптом втекли та перебралися до печери. Коли про це дізнався Діоклетіан, то звелів, щоб вхід туди щільно закрили.

Після цього Бог зробив так, що мученики спали протягом двох століть. Коли вони прокинулися, християн вже не переслідували. Однак раптом одного з мучеників схопили, коли він перебував у місті. Так Діоклетіан разом з іншими дізнався, що сталося справжнє диво. Згодом вони побачили й інших святих, які потім знову заснули.

Що не можна робити

Триває Успенський піст, тому заборонено їсти м'ясо, молочні продукти, яйця та рибу.

Не можна давати та брати гроші в борг.

Не варто сваритися та відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід святкуватися весілля та вінчатися.

Народні прикмети

Погода в листопаді буде такою ж, як сьогодні.

Яким буде врожай малини, так само вродить і хліб.

Якщо вдень буде душно, то чекайте на дощі.

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Що ще відзначають

Щороку у першу неділю серпня у різних країнах святкують День сестер. Хоч свято і не є офіційним, але це хороший привід провести час з рідною людиною. Багато сімей мають особливі традиції на цей день.

Також сьогодні відзначається День Повітряних Сил Збройних Сил України. Згідно з указом президента, свято було запроваджене у 2007 році. Тож вітаємо усіх причетних та щиро дякуємо за захист нашої держави!