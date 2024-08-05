Зараз в Україні триває Успенський піст, тому раціон повинен складатися з пісних страв. Не можна їсти молочні продукти, м'ясо, яйця та рибу. Які ще заборони є на цей понеділок, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого мученика Євсигнія

Святий Євсигній родом з Антіохії. 60 років чоловік перебував у римському війську, яке служило імператорам. Коли країною почав правити Костянтин Великий, люди побачили на небі зоряний хрест. Коли мученик постарішав, то прийняв рішення присвятити своє життя молитві. Згодом прийшов імператор Юліан Відступник, який почав поширювати язичництво. Якось Євсигнія відправили на суд за те, що він сповідував християнську віру. Святий засудив Юліана за те, що той язичник, а потім був страчений.

Що не можна робити

Заборонено злитися, лихословити та влаштовувати конфлікти.

Працювати на полі або на городі треба тихо, щоб не накликати проблеми.

Не рекомендується відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети

У грудні буде така сама погода, як сьогодні.

Якщо почуєте голосне квакання жаб, то чекайте на потепління.

Якщо хмари будуть низько, то вже можна йти збирати гриби.

Якщо побачите піну в річці, то скоро випаде дощ.

Що ще відзначають

Щороку 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофора. Дату свята вибрали на честь появи цього пристрою в місті Клівленд, що у штаті Огайо США. Відомо, що винайшов світлофор Джейсон Хог.

Також сьогодні святкуємо Всесвітній день устриць. Вперше така подія відбулася у Сполучених Штатах Америки. Цікаво, що колись у Великобританії та Францій цю страву їли лише бідні люди, згодом вона стала делікатесом.