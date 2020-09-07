Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що зранку 7 вересня Кабінет Міністрів України провів позачергове засідання. На ньому зокрема було схвалено постанову, яка дозволить медикам отримати доплати до зарплат.

Засідання уряду відбулося перед щоденним брифінгом глави МОЗ, через що той навіть запізнився на віртуальну "зустріч" з медіа, повідомляє 24 канал.

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Ми схвалили постанову, яка дозволить врегулювати механізм доплати лікарям обіцяних грошей. Тут мовиться про доволі значну суму в 5,95 мільярда гривень,

– повідомив Максим Степанов.

Він зазначив, що лікарні зможуть укласти угоди одразу після публікації рішення уряду. Тоді свої обіцяні доплати до зарплат отримають медики.