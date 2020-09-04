Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що в Україні має бути більша середня зарплата – близько 15 тисяч гривень. Водночас середня пенсія має становити 30% від зарплати.

Якою має бути середня зарплата в Україні

Прем'єр заявив, що для життя в Україні вистачало б 15 тисяч гривень середньої зарплати та 5 тисяч пенсії. Про це Шмигаль розповів в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Якщо говорити конкретно, то середня зарплата – 15 тисяч гривень, середня пенсія – 5 тисяч. Це той рівень, до якого ми повинні йти,

– зазначив політик.

Однак Шмигаль наголосив, що не варто сприймати ці слова як обіцянку. Наразі середня зарплата в Україні становить 11 тисяч гривень, а пенсія – 3 тисячі гривень.

Скільки грошей виділили на збільшення зарплат

Шмигаль розповів, що у бюджет на 2021 рік заклали 159 мільярдів гривень на підвищення зарплат. При чому частина з цих грошей повернеться до бюджету назад у вигляді податків.

"Збільшення мінімальної заробітної плати – це тиск на бюджет і на бізнес. Підняття до 5 тисяч – це фактично підвищення до прожиткового мінімуму і плюс це моральний бар'єр", – додав Прем'єр.

Зверніть увагу! 25 серпня Верховна Рада схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні. Закон підписав Володимир Зеленський. Відтак з 1 вересня "мінімалка" становитиме 5 тисяч гривень.

Шмигаль зазначив, що за прогнозом Міністерства економіки, в Україні очікують зростання ВВП у межах 4,6 – 4,7%. Саме цей чинник дозволяє збільшити зарплату без значного впливу на інфляцію.