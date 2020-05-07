Лікарі бояться, а підприємці протестують: у США сперечаються через послаблення карантину

У США зафіксували понад 2,5 тисячі смертей від COVID-19 за добу. Зростає і кількість заражених – їх вже майже 1,5 мільйони. Однак це не зупинило владу 12 штатів від послаблення карантинних заходів. Як у США намагаються шукати баланс між порятунком життів та економіки – читайте далі.

Найбільше уражений штат Нью-Йорк. Там зареєстрували третину всіх смертей по країні, повідомляє 24 канал.

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У Нью-Йорку вперше за 115 років закрили підземне метро, там проводять дезінфекцію. Однак поки у Нью-Йорку намагаються стримати поширення COVID-19, влада інших штатів вже роздумує над пом'якшенням карантину.

Штат Меріленд

"Після довготривалої дискусії вчора всі наші лікарі та науковці погодилися, що ми можемо рухатися вперед і відновити певні види діяльності з низьким рівнем активності", – сказав губернатор штату Меріленд Ларрі Хоган.



Ларрі Хоган / Фото Associated Press

В штаті Меріленд дозволили займатися неконтактними видами спорту. Тепер люди можуть грати у гольф, рибалити або бігати у парку. Однак за умови дотримання соціально безпечної відстані. При цьому, ресторани, бари та навчальні заклади поки залишатимуться закритими.

У більшості американських штатів навчання планують відновити вже у вересні. Однак у містечку Віллоу Крік вирішили піти всупереч рекомендаціям влади штату. Там чи не найпершими у США відкривають дитсадок. Місцева влада впевнена, що зможе гарантувати дітям безпечне навчання, адже площа дитсадка і кількість учнів дозволяє дотримуватися всіх важливих правил безпеки.

Я не знаю, як школи з великою кількістю учнів зможуть гарантувати дотримання соціального дистанціювання. Думаю, для них фізично неможливо розмістити дітей на відстані 1 метр один від одного,

– зазначила завідувачка дитсадка Бонні Лоуер.

Штат Північна Кароліна

У Північній Кароліні поки лише готуються до послаблення карантинних обмежень. Лікар-інфекціоніст з українським корінням Ігор Мельничук, який живе і працює в Ешвіллі на заході штату розповів, що мешканці штату дотримуються правил карантину. Саме завдяки цьому поширення вірусу вдалося уповільнити.



Ігор Мельничук / Фото скриншот з відео

Однак обмеження завдають збитків малим і середнім підприємцям, ті вже кілька разів виходили на акції протесту. Попри це, у лікарів скасування карантинних заходів викликає певні побоювання.

Багато штатів і людей просять послабити карантин і відкрити бізнеси, щоб змогти вижити. Все це звісно може привести до поширення інфекції і другої хвилі,

– сказав лікар-інфекціоніст Мельничук.

Експерти застерегли про тисячі смертей

Поки у штатах немає єдиної думки щодо другої хвилі заражень. Частина експертів ствердила, що її варто очікувати восени. Інші ж запевнили, що США ще не пройшли пік першої хвилі захворювання.



Бізнес під час карантину / Інфографіка 24 каналу

За оцінкою Центру з контролю над захворюваністю, вже у червні 2020 року у штатах за день від COVID-19 можуть помирати 3 тисячі людей. При цьому, в Білому Домі теж не можуть визначитися, що краще – підтримувати карантин чи рятувати економіку. На тлі епідемії COVID-19 у штатах зареєстрували рекордне безробіття. Понад 30 мільйонів американців подали заявку на отримання соціальних виплат через втрату роботи.

Ми пережили найстрашнішу атаку на нашу країну. Це дійсно найгірша атака. Це гірше за Перл-Гарбор. Це страшніше за теракти 11 вересня,

– зауважив президент США Дональд Трамп.

Аналітики Associated Press підрахували, що COVID-19 почав активніше поширюватися зі східного та західного узбережжя вглиб штатів.



Дональд Трамп / Фото money.yahoo

Кількість заражень у сільських районах постійно зростає, а в американському Центрі з контролю та профілактики захворюваності попередили, що штати які так рано запровадили послаблення, вже через 3 тижні ймовірно змушені будуть відновити карантинні обмеження, адже поки країна ще не пройшла пік заражень.