Що це за держава, в якій вже три місяці не можуть знайти спосіб заплатити лікарям, які ризикують власним життям і працюють у вкрай складних умовах?

Поспілкувалась з лікаркою, яка лікує киян від коронавірусу. Навіть не знаю як вам передати свої думки і почуття з цього приводу.

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Істинне обличчя влади

По-перше, де обіцяні 300% виплат лікарям? Тобто, як заробити на епідемії, на масках – дуже швидко знайшли шлях, а як лікарям заплатити – то закон не такий, бюджет чи ще щось…

І що це за захист хворих на COVID-19 лікарів – страхування на випадок настання інвалідності чи смерті? Всі ж розуміють, що це профанація, а не захист – депутати, які це приймали, мабуть, теж це розуміли. Чому держава не може застрахувати всіх лікарів, які працюють з хворими на COVID-19, на випадок захворювання? Чому на вимивання з бюджету гроші є, а на лікарів немає?

Історія про безвихідь

Лікарка ця працює разом з чоловіком, у них відділення має інший напрям, але зараз їх переорієнтували на лікування COVID-19. І от вони разом з чоловіком змушені не бачити родину, бо щодня можуть принести додому коронавірус. Звільнитись обоє вони не можуть. Як працювати у тих захисних костюмах влітку з тяжкохворими? Дуже виснажливо, тримаються з останніх сил.