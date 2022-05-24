На жаль, серед мирних жителів є дуже багато загиблих і поранених. Про це повідомив міський голова Лимана Олександр Журавльов в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Ситуація у місті складна, проте Збройні Сили України утримують оборону. Такі дані станом 11 годину на 24 травня.

Йдуть сильні обстріли, як південної, так і північної частини міста. Дуже багато поранених місцевих мирних жителів. Також є загиблі,

– розповів мер міста.

Ба більше, росіяни зруйнували дуже багато будинків, також у містечку розтрощили комунікації.

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