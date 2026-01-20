Ліквідували росіян і взяли у полон: розвідники ГУР показали рейд у тил окупантів під Лиманом
- Розвідники підрозділу "Артан" ГУР провели успішний рейд на Лиманському напрямку, ліквідувавши російських солдатів і захопивши полонених.
- Операція включала виявлення та зачистку укриттів окупантів, а також демонстрацію відеоматеріалів з місця подій.
Розвідники спецпідрозділу "Артан" ГУР провели успішну операцію на Лиманському напрямку. Внаслідок рейду українські бійці ліквідували російських солдатів і захопили полонених.
Архівні кадри операції оприлюднили в ГУР МО України, передає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни намагаються проникнути в Лиман, – Трегубов
Що відомо про успішний рейд на Лиманському напрямку?
В неділю, 18 січня, українська розвідка повідомила про успішне виконання рейду на Лиманському напрямку.
Під час бойового виходу вглиб ворожих позицій бійці підрозділу "Артан" виявили та зачистили низку укриттів російських окупантів. У результаті операції українські розвідники знищили особовий склад противника та поповнили обмінний фонд полоненими солдатами Росії.
ГУРівці показали динамічні кадри бойової роботи спецпризначенців.
Рейд підрозділу "Артан": дивіться відео ГУР
Яка ситуація наразі на Лиманському напрямку?
Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр 3-го корпусу Ростислав Яцишин розповів 24 Каналу про бої на Лиманському напрямку. За його словами, ворог продовжує застосовувати тактику інфільтрації. Втім, багато окупантів знищуються українськими дронами ще на шляху до точки збору.
Лиман Донецької області важливий для російських окупантів як плацдарм для подальшого наступу на Слов'янськ. Ворог роками намагається сюди продертися.
На Лиманському напрямку ворог робить спроби обійти українські оборонні рубежі та проникнути у Лиман. За словами начальника управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктора Трегубова, окупантів особливо цікавить вихід з північного флангу в напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації. Тож ця ділянка фронту залишається постійно напруженою.