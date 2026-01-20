Ліквідували росіян і взяли у полон: розвідники ГУР показали рейд у тил окупантів під Лиманом

Архівні кадри операції оприлюднили в ГУР МО України, передає 24 Канал.

В неділю, 18 січня, українська розвідка повідомила про успішне виконання рейду на Лиманському напрямку.

Під час бойового виходу вглиб ворожих позицій бійці підрозділу "Артан" виявили та зачистили низку укриттів російських окупантів. У результаті операції українські розвідники знищили особовий склад противника та поповнили обмінний фонд полоненими солдатами Росії.

ГУРівці показали динамічні кадри бойової роботи спецпризначенців.

Рейд підрозділу "Артан": дивіться відео ГУР

Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр 3-го корпусу Ростислав Яцишин розповів 24 Каналу про бої на Лиманському напрямку. За його словами, ворог продовжує застосовувати тактику інфільтрації. Втім, багато окупантів знищуються українськими дронами ще на шляху до точки збору.

Лиман Донецької області важливий для російських окупантів як плацдарм для подальшого наступу на Слов'янськ. Ворог роками намагається сюди продертися.