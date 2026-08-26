Літо було складним, – речник 66 ОМБр розповів, як змінилася ситуація під Лиманом

Російські війська робили значну ставку на весняно-літню кампанію на Лиманському напрямку, намагаючись нарощувати особовий склад і підтягувати резерви. Водночас за понад пів року в смузі відповідальності 66 ОМБр противнику не вдалося просунутися.

Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу розповів, чому літо стало особливо складним для розвідки та знищення російських груп. Він пояснив, як окупанти намагалися накопичувати сили поблизу лінії бойового зіткнення і що ускладнювало їх виявлення.

Росіяни не змогли просунутися за літо

У смузі відповідальності 66 ОМБр російські війська протягом літа не досягли просування, хоча постійно нарощували особовий склад і підтягували додаткові резерви. Посилений тиск на цьому відтинку триває вже понад пів року.

Протягом цього літа і загалом уже понад пів року противник не мав жодних успіхів у просуванні в смузі відповідальності нашої бригади. Він постійно збільшує кількість особового складу, стягує додаткові резерви, робить великий акцент на Лиманському напрямку, але до жодних успіхів це не призводить,

– розповів Денисюк.

Найскладнішим завданням у теплий період стало вчасне виявлення російських груп. Окупанти активно намагалися накопичувати людей безпосередньо біля лінії бойового зіткнення, використовуючи рослинність і природні укриття для прихованого пересування.

Важливо! Cамохідний артилерійський дивізіон 66 ОМБр збирає 500 тисяч гривень на обладнання для артилерійської розвідки. Воно допомагає стежити за переміщеннями російських військ, виявляти їхні позиції та місця накопичення на Лиманському напрямку. Підтримати збір можна за посиланням.

Українським військовим було простіше знаходити й уражати групи ще під час їхнього висування. Якщо росіянам вдавалося дістатися потрібної ділянки та окопатися, знайти їх у посадках ставало значно важче.

Для нас літо було складним саме у виявленні й знищенні місць скупчення особового складу. Не так складно їх знищувати, як виявляти в тих самих зеленках. Це було, скоріше, літо розвідки,

– сказав речник 66 ОМБр.

Упродовж червня, липня та серпня значна частина роботи на цьому відтинку фронту була зосереджена на пошуку прихованих накопичень противника ще до того, як вони могли закріпитися поблизу українських позицій.

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