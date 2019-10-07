Лімузин застряг у багнюці на футбольному полі у Харкові: курйозне відео

У спальному районі Харкові у грязовому полоні на футбольному полі опинився весільний лімузин.

Курйозне відео, як авто визволяли з полону опинилось у соцмережах.

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Елітна машина опинилась у багнюці через те, що просто не могла розвернутись у спального району міста – Салтівки. Визволяти авто довелось п'ятьом чоловікам. Що цікаво, в салоні перебували наречені.

До слова, у травні подібний інцидент стався на Черкащині з авто посла Канади в Україні Романа Ващука. Тоді дипломат написав, що Черкаська область відома своїм багатим чорноземом, а у поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на ґрунтових дорогах.