У Нових Санжарах на Полтавщині підтвердили перший випадок COVID-19. Саме у Нові Санжари в лютому, на самому початку пандемії, відправили на обсервацію евакуйованих із китайського Уханя, де вперше у світі стався спалах коронавірусу. Через це у селищі виникли протести місцевих жителів.

Перше зараження коронавірусом у Нових Санжарах: деталі

Захворіла на коронавірус пенсіонерка, що повернулася після відпочинку з Західної України. Як повідомили в Полтавському обласному лабораторному центрі, це перший випадок COVID-19 не лише в Нових Санжарах, а і в однойменному районі загалом.

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Зауважимо, що сьогодні Нові Санжари, як і всі райони Полтавщини, перебувають у зеленій зоні за рівнем поширення коронавірусної інфекції.

У таких регіонах людей зобов’язують носити маски у громадських місцях, дотримуватись безпечної дистанції тощо. Проте більш жорстких карантинних обмежень немає.

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Основне про події у Нових Санжарах через коронавірус