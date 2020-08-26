Лише зараз у Нових Санжарах зафіксували коронавірус: хто заразився
У Нових Санжарах на Полтавщині підтвердили перший випадок COVID-19. Саме у Нові Санжари в лютому, на самому початку пандемії, відправили на обсервацію евакуйованих із китайського Уханя, де вперше у світі стався спалах коронавірусу. Через це у селищі виникли протести місцевих жителів.
Перше зараження коронавірусом у Нових Санжарах: деталі
Захворіла на коронавірус пенсіонерка, що повернулася після відпочинку з Західної України. Як повідомили в Полтавському обласному лабораторному центрі, це перший випадок COVID-19 не лише в Нових Санжарах, а і в однойменному районі загалом.
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Зауважимо, що сьогодні Нові Санжари, як і всі райони Полтавщини, перебувають у зеленій зоні за рівнем поширення коронавірусної інфекції.
У таких регіонах людей зобов’язують носити маски у громадських місцях, дотримуватись безпечної дистанції тощо. Проте більш жорстких карантинних обмежень немає.
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Основне про події у Нових Санжарах через коронавірус
- Наприкінці лютого українська влада вирішила розмістити на обсервацію у Нових Санжарах евакуйованих із Уханя українців і іноземців. Перебувати вони повинні були в санаторії Нацгвардії.
- Через страх заразитися виникли протести з боку місцевих жителів. Зокрема, ще до прибуття евакуйованих вони почали блокувати трасу та в’їзди до медцентру Нацгвардії. Були і сутички із правоохоронцями.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках постраждали 9 поліцейських.
- Поліція відкрила 5 справ щодо подій у Нових Санжарах. Зокрема, вони розслідують кримінальні провадження через блокування доріг, порушення громадського порядку, посягання на життя правоохоронців, масові заворушення, хуліганство тощо.
- Крім того, під час сутичок правоохоронці затримали 24 найбільш агресивних осіб. Пізніше 23 затриманих відпустили, одна особа перебувала під вартою. Відомо, що двох жителів Новосанжарського району також оштрафували на 850 гривень.