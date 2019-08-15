Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Военной базе нужен обслуживающий персонал, приученный к диктатуре и раболепию".

1. У Ризы Омерова родился сын. Малыша с мамой выписали домой. Новорожденного Ису Омерова оккупанты лишили отца еще до рождения. Супруга Ризы осталась без его поддержки и внимания. Все эти месяцы со дня обыска и ареста Ризы мы все переживали за состояние Севиль, которая пережила огромный стресс. В семье Омеровых арестованы трое мужчин. 27 марта 2019 года, в один день с сыном, арестовали и его отца – Энвера Омерова, а в 2016 году был арестован их зять Исмаилов Рустем.

У Ризы Омерова родился сын.Малыша с мамой выписали домой.Новорождённого Ису Омерова лишили отца ещё до рождения,супруга Ризы осталась без его поддержки и внимания.Все эти месяцы, со дня обыска и ареста Ризы,мы все переживали за состояние Севиль, которая пережила огромный стресс. pic.twitter.com/4GOOAeXdC6 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14. srpna 2019

2. "Я отношусь к той категории людей, для которых у природы нет плохой погоды. Даже крымские суховейные степные ветры не нарушали моего душевного равновесия, если дули не дольше (смайлик) пяти дней подряд", – Владимир Балух из колонии г. Торжок Тверской области рф написал письмо украинской активистке из Латвии Татьяне Лазде.

В своем письме политзаключенный поблагодарил активистку за "теплоту, заботу и неугасающий оптимизм", которыми она заряжает всех политузников, которые ждут встречи с Родиной и семьями.

Владимир Балух из колонии г. Торжок Тверской области РФ написал письмо украинской активистке из Латвии Татьяне Лазде pic.twitter.com/xxk7DtXAiS — Crimeahrg (@crimeahrg1) 15. srpna 2019

3. После того как Киев послал на три буквы гонцов, клянчащих по указке Кремля днепровскую воду, Гоблин заявил, что вода Крыму не нужна, и тут же обвинил в ее нехватке Запад, а водную блокаду назвал "формой государственного терроризма". При этом Гоблин сделал вид, что тему воды подняла Украина, а не сами оккупанты, которые выпрашивают днепровскую воду и сами же описывают катастрофическое состояние дел в обезвоженном Крыму.

Крым. После того как Киев послал на три буквы клянчащих по указке Кремля днепровскую воду, Гоблин заявил, что вода Крыму не нужна, и тут же обвинил Запад в водной блокаде Крыма, которую назвал "формой государственного терроризма" https://t.co/zIuRD9N2GI и https://t.co/mSxtjXtalC pic.twitter.com/XvquaCZJzl — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14. srpna 2019

4. Несговорчивость Украины вывела из себя Жириновского:

Захлебнутся реками крови за тех убитых русских, Донбасс, Луганск, поэтому что мы хотим, то и сделаем! Вот канал! Отсюда поворачиваем – и пошел Тихий Дон. И вся Украина засохнет! Дадим в Крым все, что надо,

– орал оккупант в эфире Сукабеевой.

Несговорчивость Украины вывела из себя Жириновского: “Захлебнутся реками крови за тех убитых русских,Донбасс, Луганск,поэтому что мы хотим,то и сделаем! Вот канал! Отсюда поворачиваем - и пошел Тихий Дон. И вся Украина засохнет! Дадим в Крым все, что надо” https://t.co/3KPpqSdxJY pic.twitter.com/wnbpmcMMwD — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14. srpna 2019

5. Понаехавшему из Москвы в Крым сектанту РПЦ Алексею Забелину вчера вечером на набережной Ялты сломали челюсть. Рашист воет, что его избивали со словами:

"Закрой хлебало! Я тут местный, а ты вали отсюда".

Не повезло РПЦшнику и с полицаями оккупационного режима: "Пришел замначальника уголовного розыска и стал меня психологически прессовать: "я, погляжу, вы нормальный тут писака, зачем было в сеть выкладывать?! Давайте собирайтесь к начальнику, вставайте! У нас есть информация, что не так все было!" Говорю, что пока нет доктора и я толком не знаю, что со мной, вчера пытался встать и терял сознание. Говорит, что я создал им проблемы. Четкое ощущение, что дело хотят замять или повернуть в сторону моей вины".

Спустя еще пару часов гэбист в рясах написал: "Пришел доктор. Говорит, я здоров, перелома челюсти нет. Спрашиваю, почему я теряю сознание? Он отвечает: потому что Вас ждет уголовное преследование! Рядом стоит полицейский". Похоже, рашист что-то натворил, а теперь симулирует.

Крым. Понаехавшему из Москвы в Крым сектанту РПЦ Алексею Забелину на набережной Ялты сломали челюсть. Рашист воет, что его избивали со словами: "Закрой хлебало! Я тут местный, а ты вали отсюда" https://t.co/ldvD5vJbDH и https://t.co/YVrZCXO6s1 и https://t.co/yWgh714r07 pic.twitter.com/RLb6CioIQo — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 15. srpna 2019

6. Летевший в оккупированный Крым самолет совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье. При взлете в оба двигателя попали птицы. Произошло возгорание. На борту авиалайнера находилось 232 нарушителя государственной границы Украины, до 74 из которых были травмированы.

Летевший в оккупированный Крым самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье. При взлете в оба двигателя попали птицы. Произошло возгорание. На борту авиалайнера находилось 226 нарушителей государственной границы Украины. Два десятка пострадавших https://t.co/m2JZe6RMB8 pic.twitter.com/spyXwPCDtB — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 15. srpna 2019

7. Летящие в Крым туристы сели на кукурузу. Ну, хоть какое-то разнообразие, а то все бутылки, да бутылки.

8. Пока не покаетесь за MH17, самолеты в рф будут летать в ад через одного…

9. Вчера на автовокзале в Евпатории оккупанты проводили террористические учения. Всех пассажиров и сотрудников выгнали с автовокзала, перегородили входы и выходы. И заодно посмотрите, как выглядит зазаборенный автовокзал в гетто. Если что-то случится, то из-за этих решеток количество жертв увеличится в разы – все продумано.

На автовокзале Евпатории оккупанты проводили террористические учения.Всех выгнали с автовокзала,перегородили входы/выходы.И заодно посмотрите,как выглядит зазаборенный автовокзал в гетто.Если что-то случится,то из-за этих решеток количество жертв увеличится в разы - все продумано pic.twitter.com/2f17kBUpb6 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 15. srpna 2019

10. Окупаційно-рашистський атракціон "Бронєтаксі" розважає учнів шкіл Форосу та Сімеїзу.

Окупаційно-рашистський атракціон "Бронєтаксі" розважає учнів шкіл Форосу та Сімеїзу. pic.twitter.com/3ZEFB2TfqD — Крымская Жужелица (@crimea2042) 14. srpna 2019

11. Как же похорошел Севастополь в родной гавани! Особенно хорошо это видно тем, кто помнит город во времена "жуткой украинской оккупации":

"Долгое время не был в своем любимейшем городе-герое Севастополь. Приехал из командировки и обалдел, мягко говоря. Прогулялся пешком в районе ЦУМа, по аллее от кинотеатра до Сильпо горы мусора, везде бычки и бутылки, просто жесть. Такое впечатление, что месяц ничего не делали. Куча алкоголиков и непонятной молодежи, и это все днем. Где полиция? Где ЖКХ, службы чистоты? Пошли с семьей в (прим – ТРЦ) Муссон, а там накурено – хоть топор вешай. Где правоохранители? Кроме Муссона, пойти некуда, и такие чудеса творятся. Мне лично очень не понравилось. Анонимно".

Как же похорошел Севастополь в родной гавани!

Особенно хорошо это видно тем,кто помнит город во времена жуткой украинской оккупации! pic.twitter.com/vf6vMxstOA — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 15. srpna 2019

12. Теперь русский язык спасен в Севастополе: "ПАРК ПОБЕДЫ. ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАТУАР", – гласит указатель. Уж лучше трАтуар, чем поребрик, да?

13. Прочтите о процветании медицины, которую оккупанты обещали предателям в 2014 году:

"Хроническая проблема Крыма – дефицит врачей. Как известно, на сайте Евпаторийской городской больницы 15 июля было размещено сообщение об отмене всех плановых хирургических операций под общим наркозом из-за "острой нехватки" анестезиологов и реаниматологов. В горбольнице не проводятся операции, потому что нет нужных специалистов. Дефицит с парочкой специалистов в больнице можно исправить. А вот как быть с острой нехваткой врачей и водителей "скорой помощи" на полуострове в целом? Может, тоже написать объявление – приезжайте сами на такси к нам в больницу. Вот вам и новые реформы здравоохранения.

Еще одной из причин нехватки медицинских работников является высокая загруженность и при этом низкая зарплата, даже без премий и добавок. Если по статистике зарплата медперсонала в среднем от 20 до 50 тысяч рублей, то по факту реальная – до 20 тысяч. Стоит учесть также постоянные штрафы, снятие баллов и т.д. Так называемые контролирующие органы могут на врача навесить штраф из-за того, что он за свою смену принял больше пациентов, чем полагается по регламенту, и это может означать, что он впопыхах работал с пациентами, а значит, им было оказано некачественное лечение. Также из-за жалобы могут целую смену лишить по баллу, а это минус пару сотен, иногда и тысяч, из зарплаты, а ведь за смену может быть не одна жалоба. К примеру, в Ялте женщина пожаловалась на очень твердый матрас. Руководство больницы не сочло жалобу серьезной, но в итоге на следующее утро у всей смены медперсонала сняли по баллу за жалобу. И таких примеров – сотни. С учетом того, что основное внимание местными властями да государственной властью уделяется лишь милитаризации региона, врачи, как и больные, их мало интересуют. А кому что-то не нравится: "чемодан, вокзал, Украина". Вопрос – кем заменить Вас – не заставит долго ждать. Обслуживающий персонал для военных в приоритете!"

Крым. Немного о процветании медицины, которую оккупанты обещали предателям в 2014 году. Прочтите, особенно последний абзац. Кажется, все больше людей в Крыму догадывается, куда они попали pic.twitter.com/LAHcKBZPOT — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 15. srpna 2019

P.S. Не только в соцсетях, но и в жизни все чаще слышу, что Крым россии нужен только как военная база. А любой военной базе нужен обслуживающий персонал. Но не такой персонал, который вкусил прелести свободы и цивилизации, а такой, который десятилетиями приучали к жизни в условиях диктатуры и раболепия перед кровавыми кремлевскими вождями.

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